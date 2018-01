Zabrakło nam skoczków. Puste miejsce w Zakopanem





Foto: Shutterstock | Video: PAP/EPA Kamil Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Rzadko spotykana rzecz w skokach narciarskich. Polska nie wykorzysta limitu miejsc przysługującego jej jako gospodarzowi konkursów w Zakopanem i zamiast dwunastu skoczków wystawi o jednego mniej.

Małysz spokojny. "Stoch utrzyma formę do igrzysk" Wygrany w pięknym... czytaj dalej » Święto skoków na Wielkiej Krokwi już w weekend. Jak na gospodarza zawodów Pucharu Świata przystało, Polski Związek Narciarski mógł posłać do kwalifikacji sześciu skoczków ponad przysługującą mu pulę. W sumie do wykorzystania Polska miała 12 miejsc, ale jedno pozostanie puste.

"Decyzją sztabów szkoleniowych w piątek powalczy jedenastu polskich skoczków" - oświadczył PZN na swojej stronie.



Ta jedenastka to: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny, Tomasz Pilch, Bartosz Czyż, Paweł Wąsek, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł.

Pilch, Wąsek i Czyż pierwotnie mieli nie być brani pod uwagę, bo w niedzielę planowano, że odlecą na mistrzostwa świata juniorów do szwajcarskiego Kanderstegu. Ale po zakończeniu karier przez Jana Ziobrę i Bartłomieja Kłuska musiano zmienić plany. Juniorzy będą skakać w Zakopanem, a do Szwajcarii polecą w poniedziałek. Kwalifikacje do pierwszego z konkursów mistrzostw świata odbędą się następnego dnia.



To nie wszystko. Tak się złożyło, że w tym samym czasie co zawody w Zakopanem odbędą się konkursy Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Do nich już wcześniej zgłoszono Przemysława Kantykę oraz Krzysztofa Leję.



W PZN uznano, że pozostali skoczkowie słabo się spisali w FIS Cup w Planicy, na zawodach swego rodzaju trzeciej ligi skoków, i nie zasłużyli na szansę w Zakopanem. "Zaprezentowali się poniżej oczekiwań, a ich obecna dyspozycja nie gwarantuje osiągnięcia dobrych wyników podczas Pucharu Świata” - można przeczytać w komunikacie PZN.



Konkursy w Zakopanem odbędą się w sobotę i niedzielę.