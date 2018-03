Kosztowna dyskwalifikacja Żyły. Drugie miejsce w Pucharze Narodów ucieka





Przed ostatnim w sezonie konkursem skoków Polacy zajmują trzecią pozycję w klasyfikacji Pucharu Narodów. Tej lokaty nikt im nie odbierze. Niestety, szanse na jej poprawienie są mikroskopijne.

Przypomnijmy - Puchar Narodów to klasyfikacja drużynowa Pucharu Świata. Skoczkowie punktują w konkursach indywidualnych i drużynowych (1. miejsce - 400 pkt., 2.- 350 pkt.... 8. - 50 pkt.).

Tytułu nie obronili

W poprzednim sezonie lepszych od Polaków nie było. Biało-Czerwoni skakali solidnie i równo. Wygrali, mimo że Kamil Stoch indywidualnie zajął "tylko" drugie miejsce.

Sezon 2017/2018 jak zwykle zakończy indywidualny konkurs w Planicy. Przed niedzielną imprezą Biało-Czerwoni do drugich Niemców tracą 210 punktów. Poza zasięgiem jest Norwegia, która prowadzi od dawna i zwycięstwo ma w kieszeni.

Polacy znacznie skomplikowali sobie sytuację przeciętnym występem w sobotnim konkursie drużynowym. Przed nim tracili do Niemców zaledwie 110 punktów. Na półmetku byli drudzy (za Norwegią) i gdyby lokatę utrzymali do końca, różnica do rywali wynosiłaby zaledwie 60 punktów.

Stoch walczył z całych sił

Przeklęte Kuusamo

Najwięcej punktów uciekło im w listopadzie w Kuusamo, gdy przez dyskwalifikację Piotra Żyły (nieprzepisowy kombinezon) zajęli dopiero szóste miejsce.

W tym sezonie odbyło się w sumie siedem "drużynówek". Biało-Czerwoni wygrali raz, w Zakopanem. Po za tym pięciokrotnie zajmowali drugą pozycję. Najgorzej poszło im we wspomnianym konkursie w Kuusamo.

Norwegowie w Planicy odnieśli szóste zwycięstwo w konkursie drużynowym w sezonie, co jest rekordowym osiągnięciem.

Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 29 z 30 konkursów):



1. Norwegia 6927 pkt

2. Niemcy 5859

3. Polska 5649

4. Austria 3544

5. Słowenia 3156

6. Japonia 2606