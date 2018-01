Kot za Żyłę. Trener skoczków zmienia na "drużynówkę"





Foto: PAP/Grzegorz Momot | Video: PAP Stefan Horngacher dokonał jednej zmiany

Maciej Kot wraca do kadry na sobotni konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem - zdecydował trener polskich skoczków Stefan Horngacher. Austriak zrezygnował z Piotra Żyły, który tydzień temu wywalczył z kolegami brązowy medal mistrzostw świata w lotach.

Po piątkowych treningach i kwalifikacjach wiadomo, że Polskę w sobotę reprezentować będzie czterech zawodników: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i wspomniany Kot. Kot wypadł ze składu. Będzie przedskoczkiem Maciej Kot z... czytaj dalej »

"Ważny sprawdzian"

Dla tego ostatniego oznacza to powrót do kadry. Tuż przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich "wygryzł" go Hula. Nie miał zamiaru się jednak załamywać. Ledwie tydzień później pokazał Austriakowi, że warto na niego postawić. Na treningu zawodnik zakopiańskiego AZS uzyskał 124,5 i 131m, co dało mu ósme i 13. miejsce. W kwalifikacjach był 14.

- To już było prawie to, czego dzisiaj w skoku chciałem - tak ocenił swoją kwalifikacyjną próbę Kot (129 m).



- Cieszą mnie stabilniejsze próby, i to, że ze skoku na skok mam lepsze czucie i poprawiam błędy. Wydaje mi się, że do zrobienia jest jeszcze ta pierwsza faza po wyjściu z progu. Nie od razu łapię tę właściwą pozycję, a wiadomo - im wcześniej to się uda, tym więcej metrów przybywa - zauważył Kot.

Teraz wraca kosztem Żyły. "Wewiór" w kwalifikacjach był dopiero 33., a na treningach 45. i 21. Zmiana nie może więc dziwić.

- To będzie dla nas ważny sprawdzian. Cieszę się, że czterech młodych skoczków wywalczyło awans do konkursu. To napawa optymizmem - wyjaśnił szkoleniowiec.

Biało-Czerwoni pokazali się ze znakomitej strony podczas piątkowych kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. Wygrał je Stoch za skok na odległość 137 metrów. Tyle samo uzyskał czwarty Kubacki. Dziesiąty był Hula - 131,5 m, a 14. pozycji wspomniany Kot - 129 m.



Program zawodów PŚ w Zakopanem:

Sobota, 27 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 28 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego