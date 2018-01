Wielkie święto na Wielkiej Krokwi. Rekordowy Stoch, historyczny wyczyn Polaków





Polska drużyna zdominowała konkurs na Wielkiej Krokwi. Biało-Czerwoni zwyciężyli w kapitalnym stylu, z ogromną przewagą i rekordowym skokiem najlepszego w naszej ekipie Kamila Stocha.

Stoch nie dał szans rywalom w Zakopanem. Dziesięciu Polaków w konkursie Komplet... czytaj dalej » Oprócz Stocha w Zakopanem wystąpili: Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Biało-Czerwoni zdobyli aż 1092 punkty. Drugich Niemców wyprzedzili o 24,7, trzecich Norwegów o 36,8.

W drugiej serii rekord skoczni pobił Stoch, uzyskując 141,5 metra. Właśnie ten lot zapewnił nam pierwsze miejsce.

Forma kapitalna

Ze swoimi sobotnimi skokami najlepszy z polskich zawodników zająłby w konkursie indywidualnym pierwszą lokatę. Trzeci byłby Stefan Hula.

Ekipa Stefana Horngachera prowadziła już po pierwszej serii wyprzedzając Niemców o 7,3 pkt. W drugiej poprawił się Kubacki, a Stoch przebił samego siebie. Pobił o metr ośmioletni rekord należący do tej pory do Szwajcara Simona Ammanna.

Sporego pecha mieli Norwegowie, którzy przed próbami ostatniej grupy plasowali się na drugiej pozycji wyprzedzając Niemców. Ale ostatni z "Wikingów" Andreas Stjernen doleciał tylko do 129,5 m, gdy Richard Freitag miał 137 m i dzięki temu "rzutem na taśmę" Niemcy awansowali na drugie miejsce.

"Mamy to!"

Wygranej gratulował naszej ekipie Witold Bańka. "Mamy to! Historyczne zwycięstwo Biało-Czerwonych w konkursie drużynowym zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem – napisał na Twitterze minister sportu.





Wspaniały konkurs Biało - Czerwonych i historyczne zwycięstwo !!! #Zakopane2018#skijumping — Witold Bańka (@WitoldBanka) 27 stycznia 2018

Stoch świetnie skakał już w piątek, gdy przeprowadzono kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. 137 metrów było najlepszym wynikiem.

To pierwsze w historii zwycięstwo Polaków w swoim kraju. Wysoka forma Biało-Czerwonych cieszy. Tym bardziej, że do najważniejszej imprezy sezonu - igrzysk olimpijskich w Pjongczangu - zostało już tylko trzynaście dni. Przed wylotem do Korei Południowej o punkty w Pucharze Świata zawodnicy walczyć będą jeszcze tylko w Willingen.

Trzecia wygrana w historii

W zmaganiach drużynowych Pucharu Świata Polacy triumfowali dotychczas trzykrotnie w historii. Siedem razy uplasowali się na drugiej pozycji, a ośmiokrotnie na trzeciej. Na podium po raz pierwszy znaleźli się w Villach w Austrii, w 2001 roku, stając na najniższym jego stopniu.

WYNIKI:

1. Polska 1092 pkt.

2. Niemcy 1067,3

3. Norwegia 1055,2

4. Austria 986,8

5. Japonia 954,4

6. Słowenia 953

7. Szwajcaria 873,8

8. Czechy 848,9

9. Rosja 346,1

10. Kazachstan 270,3

SKOKI POLAKÓW:

Kamil Stoch (134 i 141,5 metra)

Stefan Hula (136 i 135,5)

Maciej Kot (133 i 130)

Dawid Kubacki (128,5 i 133)