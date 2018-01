Sensacyjny konkurs w Zakopanem. Koszmar Stocha, Hula stracił prowadzenie





Stefan Hula najlepszym z Polaków w zawodach w Zakopanem. 32-letni skoczek prowadził po pierwszej serii, ale ostatecznie był czwarty, ocierając się o swoje premierowe podium w historii występów w Pucharze Świata. Zawody na Wielkiej Krokwi kompletnie nie wyszły Kamilowi Stochowi.

Na Wielkiej Krowki zwyciężył Słoweniec Anze Semenić, drugi był Niemiec Andreas Wellinger, trzeci inny Słoweniec - Peter Prevc. Huli zabrakło do podium 0,3 punktu, około pół metra.

Bez Stocha w drugiej serii

To był drugi dzień skakania na zakopiańskim obiekcie. W sobotnim konkursie drużynowym Polacy zajęli pierwsze miejsce. Do zwycięstwa poprowadził ich rewelacyjnie spisujący się Stoch. Kibice spodziewali się, że niedzielne zawody będą należeć do niego.

Nie wyszło. Stoch nie zdołał awansować nawet do drugiej serii. Dotychczasowy lider Pucharu Świata uzyskał zaledwie 108,5 metra i zajmował 38. miejsce. Za mało, aby mógł skakać w drugiej.

Jego słaby skok trudno wytłumaczyć. Wpływ na nieudaną próbę mógł mieć wiatr. Na Wielkiej Krokwi raz wiało mocno, raz w ogóle, zawodnicy startowali w diametralnie różnych warunkach. Sam Stoch nie zamierzał zrzucać winę na pogodę. Przyznał, że być może "spóźnił odbicie".

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stoch tym razem daleko nie poleciał

Najlepszy z Polaków okazał się Hula. 32-latek świetnie spisał się już w sobotę, będąc drugim obok Stocha naszym najsilniejszym ogniwem "drużynówki". W niedzielę też skakał solidnie. W pierwszej serii uzyskał 132 metry i prowadził. W drugiej, niestety, poleciał tylko 129,5 metra i spadł na czwartą pozycję.

W konkursie wzięło udział w sumie dziesięciu Polaków. Do serii finałowej awansowało pięciu.Na uwagę zasługuje też dobra postawa Dawida Kubackiego, który mimo niskiego, 14. miejsca po pierwsze serii, pod drugiej przesunął się na siódmą pozycję.

Punkty zdobyli także: Maciej Kot (14. miejsce ), Piotr Żyła (28.) i Tomasz Pilch (30).

CZOŁOWA "10" KONKURSU:



1. Anze Semenić (Słowenia) - 134,5 metra i 137,5 - (245,6 pkt.)

2. Andreas Wellinger (Niemcy) - 119,5 i 136,5 - (242)

3. Peter Prevc (Słowenia) - 131 i 134 - (241,2)

4. Steban Hula (Polska) - 132 i 129,5 - (240,9)

5. Simon Amman (Szwajcaria) - 135,5 i 131 - (237,5)

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 130,5 i 135,5 - (237,2)

7. Dawid Kubacki (Polska) - 127,5 i 139,5 - (235,8)

8. Marius Lindvik (Norwegia) - 138 i 127,5 - (235,5)

9. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 128 i 132,5 - (233)

10. Richard Freitag (Niemcy) - 129,5 i 137 - (230,9)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Richard Freitag (Niemcy) 737 punkty 2. Kamil Stoch (Polska)

733 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 665 ... 11. Dawid Kubacki (Polska) 319

15. Stefan Hula (Polska) 258 17. Piotr Żyła (Polska) 230

21. Maciej Kot (Polska) 174 38. Jakub Wolny (Polska) 31 58. Tomasz Pilch 1