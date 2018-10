Wisła szykuje się na Puchar Świata. Rozpoczęto już produkcję śniegu





Foto: Fanmalysza / Wikipedia CC BY SA 4.0 | Video: tvn24 Wisła znów ugości najlepszych skoczków

Wisła ruszyła z przygotowaniami do inauguracyjnego sezonu konkursu Pucharu Świata. Rozpoczęto już produkcję śniegu, który zostanie rozłożony na skoczni.

Jak poinformował dyrektor obiektu Andrzej Wąsowicz, produkcja "białego puchu" będzie trwała trzy tygodnie, tak aby na pewno około 5 listopada - jedenaście dni przed konkursem - obiekt był gotowy do udostępnienia. - Już mamy nawet pewną ilość przygotowaną - powiedział Wąsowicz.

Mają doświadczenie

Skoczkowie nie polatają. Mamut wykreślony z kalendarza Zawody Pucharu... czytaj dalej » W 2017 r. na skoczni im. Adama Małysza także zaczynano cykl PŚ. Wtedy organizatorzy przeżywali nerwowe chwile przed rozpoczęciem imprezy (m.in. z powodu pogody, która nie sprzyjała produkcji śniegu czy przedłużającego się remontu obiektu).

Tym razem, jak zapewnia Wąsowicz, powinno być spokojniej. - Mamy już doświadczenie. Oczywiście największy problem to produkcja śniegu. Jednak teraz dokładnie wiemy, ile go potrzeba, jak go rozprowadzać - dodał.

Siatki już przygotowane

W tym roku nie trzeba przeprowadzać w Malince dużych prac renowacyjnych. Nowe, przenośne siatki, które mają "łapać" wiatr, były już przygotowane latem. Obecnie są one złożone nieopodal skoczni. Jest już zamówiona specjalistyczna firma, która w odpowiednim momencie ponownie je rozłoży.



Organizatorzy Pucharu Świata postanowili powiększyć nieco widownię. Powstanie nowa trybuna od strony Szczyrku. W efekcie zawody będzie mogło oglądać blisko cztery tysiące widzów.



Program zawodów PŚ w skokach narciarskich w Wiśle-Malince:

16 listopada, piątek

18.00 - kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego

17 listopada, sobota

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

18 listopada, niedziela

15.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego