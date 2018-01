Hula: mogę walczyć o podium







W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem Stefan Hula zajął czwarte miejsce - najlepsze w karierze. Do podium zabrakło mu 0,3 pkt i choć czuje z tego powodu lekkie rozczarowanie przyznał, że przed zawodami taki wynik brałby w ciemno.

Obecny sezon jest zdecydowanie najlepszy w karierze 31-letniego zawodnika. Od jego debiutu w Pucharze Świata minęło już 13 lat. 5 stycznia 2005 roku nie przebrnął kwalifikacji do konkursu w Bischofshofen.



Sensacyjny konkurs w Zakopanem. Koszmar Stocha, Hula stracił prowadzenie Stefan Hula... czytaj dalej » W sobotę był pewnym punktem drużyny, która po raz pierwszy w historii wygrała zawody na Wielkiej Krokwi. W niedzielę skok lepszy o pół metra dałby mu podium. Po pierwszej serii był niespodziewanym liderem.

Trochę rozczarowany

- W drugiej próbie popełniłem mały błąd na progu i niestety odrobinę zabrakło. Co zrobić? Czuje trochę rozczarowanie, ale gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, że wygramy "drużynówkę", a indywidualnie będę czwarty, to brałbym taki wynik w ciemno - przyznał.



- Ogromnie się cieszę, bo moje skoki są naprawdę dobre i pokazują, że nawet mogę walczyć o podium. Zebrałem kolejne nowe doświadczenie. Pierwszy raz jechałem w konkursie jako ostatni. To naprawdę fajna sprawa. Ogólnie ten weekend przyniósł same pozytywy - dodał.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Hula bronił prowadzenia. Nie udało się



W niedzielę duży wpływ na rywalizację miał wiatr. Szczególnie ciężkie warunki miała w pierwszej serii czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W efekcie żadnego z tych zawodników nie było w czołowej szóstce, a Kamil Stoch nie zdołał nawet awansować do finałowej rundy i został sklasyfikowany na 38. miejscu.



Kosztowna wpadka Stocha. Stracił prowadzenie w Pucharze Świata Nieudany występ... czytaj dalej » - Nie było łatwo, kręciło wiatrem i trzeba było mieć trochę szczęścia. Kamilowi najwyraźniej go zabrakło, bo to jest niemożliwe żeby w normalnych warunkach oddał taki skok. To jest urok tego sportu - powiedział Hula.

Przystanki w drodze do igrzysk

Do pierwszego konkursu podczas igrzysk w Pjongczangu pozostały już niespełna dwa tygodnie. Hula jakiegoś specjalnego przełożenia na niego wyników z Zakopanego się nie doszukuje.



- To były po prostu kolejne konkursy Pucharu Świata, następne przystanki w drodze do igrzysk. Myślę, że sztab trenerski ma powody do zadowolenia i wszystko idzie zgodnie z planem" - ocenił.



Przed olimpijskimi zmaganiami w Korei Południowej skoczków czekają jeszcze 3 i 4 lutego zawody w niemieckim Willingen.

Wyniki konkursu w Zakopanem:



1. Anze Semenic (Słowenia) 245,6 (134,5/137,5)

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 242,0 (119,5/136,5)

3. Peter Prevc (Słowenia) 241,2 (131,0/134,0)

4. Stefan Hula (Polska) 240,9 (132,0/129,5)

5. Simon Ammann (Szwajcaria) 237,5 (135,5/131,0)

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 237,2 (130,5/135,5)

7. Dawid Kubacki (Polska) 235,8 (127,5/139,5)

8. Marius Lindvik (Norwegia) 235,5 (138,0/127,5)

9. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 233,0 (128,0/132,5)

10. Richard Freitag (Niemcy) 230,9 (129,5/137,0)

...

14. Maciej Kot (Polska) 223,6 (122,5/136,5)

28. Piotr Żyła (Polska) 180,2 (123,0/115,5)

30. Tomasz Pilch (Polska) 172,8 (119,0/113,0)

38. Kamil Stoch (Polska) 78,0 (108,5)

39. Jakub Wolny (Polska) 77,9 (111,0)

42. Aleksander Zniszczoł (Polska) 76,7 (111,5)

44. Paweł Wąsek (Polska) 68,4 (106,0)

48. Bartosz Czyż (Polska) 63,6 (103,0)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Richard Freitag (Niemcy) 737 punkty 2. Kamil Stoch (Polska)

733 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 665 ... 11. Dawid Kubacki (Polska) 319

15. Stefan Hula (Polska) 258 17. Piotr Żyła (Polska) 230

21. Maciej Kot (Polska) 174 38. Jakub Wolny (Polska) 31 58. Tomasz Pilch 1