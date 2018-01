Mistrz nie skoczy w Zakopanem. "Zaczął się źle czuć"





Norweg Daniel Andre Tande, indywidualny i drużynowy złoty medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich, nie wystartuje w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem z powodu wirusowego zakażenia układu pokarmowego.

Tande zdominował ubiegłotygodniowe konkursy w Oberstdorfie. Drugiego zawodnika - Kamila Stocha - wyprzedził o 13,3 pkt. Następnego dnia triumfował razem z kolegami w "drużynówce". Teraz trenerzy postanowili oszczędzać jego zdrowie.

"Musi wypocząć"

- Daniel zaczął się źle czuć już w poniedziałek na lotnisku w Oslo, zaraz po powrocie z mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie. Zdecydowaliśmy odsunąć go od startu w Zakopanem z powodu zbyt krótkiego czasu do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, które rozpoczynają się już za dwa tygodnie - wyjaśnił trener Norwegów Alexander Stoeckl w rozmowie z agencją NTB.



Podkreślił, że olimpiada jest dla Tandego priorytetem: "musi teraz porządnie wypocząć i wyjazd do Polski byłby zbyt wyczerpujacy”.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Podium mistrzostw. Kamil Stoch, Daniel-Andre Tande i Richard Freitag

Walczą o miejsca na Pjongczang

W jego miejsce nie powołano na konkursy w Polsce żadnego innego skoczka. Impreza będzie niezwykle ważna dla dwóch jego kolegów z kadry.

- W Zakopanem natomiast odbędzie się wewnętrzna norweska walka o ewentualne ostatnie miejsce na olimpiadę pomiędzy Halvorem Egnerem Granerudem i Mariusem Lindvikiem - dodał Stoeckl.

Program zawodów PŚ w Zakopanem:



Piątek, 26 stycznia:

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje



Sobota, 27 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego



Niedziela, 28 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Kamil Stoch (Polska) 733 punkty 2. Richard Freitag (Niemcy) 711 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 585 ... 12. Dawid Kubacki (Polska) 283 15. Piotr Żyła (Polska) 227 16. Stefan Hula (Polska) 208

20. Maciej Kot (Polska) 156 38. Jakub Wolny (Polska) 31