Znów dalekie skoki Orłów. Mocniejsi tylko Niemcy





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Polscy skoczkowie wciąż w olimpijskiej formie

Polscy skoczkowie nie zawodzą po powrocie z igrzysk. W sobotę drużyna z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem w składzie zajęła drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Lahti. Poza zasięgiem byli Niemcy. Na trzeciej pozycji uplasowali się Norwegowie.

Biało-Czerwoni wrócili na złotą skocznię. To w Lahti przed rokiem sięgnęli po złoto w drużynie na mistrzostwach świata. W sobotę nie było tylko Piotra Żyły. Byli za to Hula oraz Kot, Kubacki i Stoch, brązowi medaliści z Pjongczangu. Został mistrzem, znudziło mu się skakanie Norweg Andreas... czytaj dalej »

Katastrofa Norwega

Zaczęło się obiecująco. Kot, który przeciętnie skoczył w serii próbnej, w konkursie odpalił 129 metrów. O metr dalej w pierwszej serii skoczył tylko Karl Geiger i Niemcy prowadzili. U ostatnich na liście startowej Norwegów zawiódł Andreas Stjernen. Jego 125,5 metra dało dopiero piąte miejsce.



Katastrofa u mistrzów olimpijskich z Pjongczangu nadciągnęła po skoku na odległość 101 metrów drugiego Daniela Andre Tandego. Norwegowie sami wypisali się z walki o zwycięstwo.



U Niemców nie zawiódł Markus Eisenbichler - 125 metrów. Za to Hula poleciał tylko 118,5 metra, ale Polacy zdołali utrzymać drugie miejsce, choć blisko byli Austriacy.



Zmian nie było do końca pierwszej serii. Kubacki skoczył 119 metrów. O dwa metry bliżej od Richarda Freitaga. Nie zawiódł Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski uzyskał 127,5 metra i odrobił kilka punktów, bo 124 metry skoczył ostatni z niemieckiej drużyny Andreas Wellinger.



Biało-Czerwoni tracili do prowadzących Niemców 8,9 punktu i o 14,6 punktu wyprzedzali trzecich Austriaków.

Źródło: PAP/EPA Kamil Stoch wciąż w wielkiej formie

Stoch odpalił

W drugiej serii Austriacy zaatakowali. Stefan Kraft odpalił 131 metrów, a Kot skoczył 4,5 metra bliżej. Trudne zadanie czekało Hulę, bo musiał odpowiedzieć na 124,5 metra Gregora Schlierenzauera. Skoczył 122 metry, ale to było za krótko. Polacy przegrywali drugie miejsce o 1,7 punktu.



Nie trwało to długo, bo Austriaków pogrążyło 113 metrów Clemensa Aignera. Po skoku Kubackiego na 125,5 metra Biało-Czerwoni wrócili na drugą pozycję. Austrię wyprzedzili jeszcze Norwegowie, którzy mozolnie odrabiali straty do czołówki po katastrofalnej próbie Tandego.



131 metrów Stocha tylko przypieczętowało miejsce na podium Polaków.



Poza zasięgiem wszystkich byli Niemcy, którzy odnieśli pierwsze drużynowe zwycięstwo w tym sezonie Pucharu Świata.

Wynik drużynowego konkursu w Lahti:

1. Niemcy 1124,5

(Karl Geiger 130/127,5 m - Markus Eisenbichler 125,0/130,0 - Richard Freitag 121,0/125,5 - Andreas Wellinger

124,0/127,0)

2. Polska 1113,2

(Maciej Kot 129,0/126,5 - Stefan Hula 118,5/122,0 - Dawid Kubacki 119,0/125,5 - Kamil Stoch 127,5/131,0)

3. Norwegia 1082,6

(Andreas Stjernen 125,5/130,5 - Daniel Andre Tande 101,0/125,0 - Johann Andre Forfang 125,5/127,5 - Robert Johansson

125,5/126,5)

4. Austria 1074,5

5. Japonia 1052,6

6. Słowenia 991,0

7. Szwajcaria 931,0

8. Rosja 833,1

...

9. Finlandia 402,2

10. Włochy 395,6

11. USA 335,5

12. Kazachstan 219,6