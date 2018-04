Jest sprzęt, są deklaracje kolegów. "Na K2 należy wyruszyć wcześniej"





Hasło "K2 dla Polaków" pozostaje aktualne. Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik poinformował, że niebawem rozpoczną się przygotowania do kolejnej próby wejścia na niezdobyty zimą szczyt. - Będzie dobrze, jak się uda w sezonie 2019/2020 - powiedział.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego narodowej wyprawy 2017/2018 Janusz Majer przyznał, że przygotowanie ekspedycji na K2 będzie już dużo łatwiejsze.



- Mamy przede wszystkim sprzęt, który będzie wymagał niewielkiego uzupełnienia. Są również deklaracje od kolegów, którzy wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w tym zimowym przedsięwzięciu. Trzeba będzie także poszerzyć grono kandydatów o młode pokolenie wspinaczy i może jeszcze w tym roku zorganizować wyprawę szkoleniowo-treningową na któryś z ośmiotysięczników - zaznaczył.

Okna pogodowe w styczniu

Jest decyzja. Polacy znowu chcą rzucić wyzwanie K2 zimą Decyzja zapadła.... czytaj dalej » Majer dodał, że doświadczenie ostatniej próby wejścia na K2 wskazuje, iż należy wyruszyć tam znacznie wcześniej, aby w bazie zameldować się ok. 20 grudnia.

- Jest wtedy większa szansa na okna pogodowe z początkiem stycznia, co pozwoliłoby założyć obozy na górze - uważa Majer.



Z końcem grudnia 2017 roku pod wodzą Krzysztofa Wielickiego do Karakorum wyruszyli: Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor (ratownik medyczny), Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński (kierownik bazy), Piotr Tomala, Dariusz Załuski (filmowiec) i Denis Urubko. Na miejscu dołączyło do nich czterech pakistańskich wspinaczy.

Niespodziewane wydarzenia

Adam Bielecki: jak się kładzie życie na szali, to trzeba kalkulować Adam Bielecki... czytaj dalej » Pod koniec stycznia Urubko uczestniczył wspólnie z Bieleckim, Tomalą i Botorem w akcji ratunkowej na Nanga Parbat (8126 m). Udało im się ocalić francuską alpinistkę Elisabeth Revol, natomiast jej partner wspinaczkowy Tomasz Mackiewicz pozostał na wysokości ok. 7200 m.



Z początkiem lutego z powodów rodzinnych do kraju musiał wrócić Botor. Dwa tygodnie po nim ekipę opuścił Fronia, u którego doszło do pęknięcia przedramienia w wyniku uderzenia spadającym kamieniem. Nieco wcześniej w podobny sposób urazu twarzy doznał Bielecki.



Po tych wypadkach Wielicki podjął decyzję o przeniesieniu działalności na klasyczną drogę pierwszych zdobywców przez tzw. Żebro Abruzzi. 5 marca w porozumieniu z zespołem zdecydował o zakończeniu akcji górskiej.



Wcześniej K2 było atakowane zimą tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 m.

Źródło: TVN K2 pozostanie na razie niezdobyte zimą