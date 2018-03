Pogodzić strefę złotą z zieloną. "Jak zrobili to Adam i Kamil"





Jednemu pomagał w karierze, za drugiego wciąż ściska kciuki, jako kibic i były wykładowca. - To, co było najlepsze u Adama, Kamil jeszcze rozwinął, przez pryzmat swojej osobowości - komentuje sukcesy Stocha profesor Jan Blecharz, psycholog, przed laty współtwórca sukcesów Małysza.

Stoch nie wyobraża sobie kadry bez trenera. "Najlepszy na świecie" - Mamy jednego z... czytaj dalej » Małysza Polacy pokochali miłością czystą w początkach wieku XXI. Kiedy "Orzeł z Wisły" w roku 2001 sięgał po triumf w Turnieju Czterech Skoczni, Kamil z Zębu liczył sobie lat 13 z ogonkiem. Pilnie trenował. Miał cel.

Nieco ponad rok wcześniej oświadczył przecież, że chciałby zostać mistrzem olimpijskim. Ale to kiedyś, jak urośnie, jeszcze ma dużo czasu.

Urósł, cel osiągnął. Złoto igrzysk wywalczył już trzykrotnie, a w dorobku ma jeszcze brąz w drużynie. Dzieli i rządzi. Dominuje. W dopiero co zakończonym sezonie błyszczał i zdumiewał.

Rafał Kazimierczak: Spodziewał się pan, że po Małyszu następny mistrz pojawi się tak szybko?



Jan Blecharz: Obserwowałem, jak Kamil wzrastał w blasku kończącej się kariery Adama. To wielkie wydarzenie i wielkie szczęście, że dwóch tak znakomitych skoczków mamy w ciągu dekady. Ten młodszy przejął sukcesję od starszego bardzo płynnie, odbyło się to naturalnie. Rozwój kariery Kamila jest wzorcowy - był przecież utalentowanym dzieckiem, potem utalentowanym juniorem, aż został wybitnym seniorem. Nie ma tu żadnego przypadku.



Byłyby sukcesy Stocha, gdyby nie było tych Małysza?



Ta kontynuacja myśli szkoleniowej i filozofii okazała się bardzo cenna, nic nie zmarnowano. A to, co było najlepsze u Adama, Kamil jeszcze rozwinął, przez pryzmat swojej osobowości. On zawsze podkreślał i podkreśla, że czerpał z doświadczeń Adama - tak, jak być powinno.

Źródło: Grzegorz Momot / PAP Kamil Stoch w locie



To zawodnik bardzo dojrzały, nowoczesny, przykład tego, co nazywane jest dual career - oprócz sportu ma inne zainteresowania, sport to dla niego tylko jeden z aspektów i etapów życia, bardzo ważny, ale nie zamykający dalszego rozwoju.



W tej ich relacji nie ma miejsce na złe emocje, o zawiści nie mówiąc. Na pewno widział pan to zdjęcie - Stoch odpowiada na pytania dziennikarzy, Małysz trzyma nad nim parasol, bo kropi.



Teraz jestem z boku, ale oczywiście znam obu panów bardzo dobrze. I spokojnie mogę powiedzieć, że to dojrzała, partnerska, rozwijająca się relacja. Adam wykazuje olbrzymią klasę. Pomaga. To jest wspaniałe, oby trwało jak najdłużej.

Po Stochu widać ogromną radość ze skakania, a przy tym i pewność siebie. To jest ta mentalność mistrza?



Pewność siebie to wiara we własne zasoby i kompetencje, poczucie własnej skuteczności. Opiera się na trzech filarach. Pierwszym są dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia. Drugim - informacja zwrotna od osób dla zawodnika ważnych, autorytetów, usłyszenie od nich, że jesteś dobry, potwierdzenie tego. I ten trzeci filar - otwartość na nowości, przekonanie samego siebie, że skoro ktoś sięga po sukcesy, to ja też mogę. Oczywiście wszystkie te mechanizmy trzeba uruchomić. I u Kamila wszystkie działają.

Źródło: Alexander Nilssen CC BY-SA 2.0 Adam Małysz w roku 2006



Teraz są zwycięstwa, ale zapytam i o porażki, które były i na pewno znowu przyjdą. To prawda, że nie ma co robić z nich tragedii, bo tylko one czegoś uczą i pchają do przodu?



Każdą sytuację trudną, a w sporcie taką jest porażka, trzeba traktować jako wyzwanie. To wtedy przychodzi ten moment zastanowienia - co mogę zrobić, by więcej nie przegrać, kto może mi w tym pomóc. Sport to tak kapitalna dziedzina życia także dlatego, że wszystko dzieje się w nim bardzo szybko, dynamicznie. Tu porażkę błyskawicznie można zamienić na zwycięstwo. A przy okazji to, co niosą ze sobą trening i rywalizacja, można przenieść na życie codzienne, na rozwój osobisty. Same plusy.



Jakie znaczenia w sukcesach sportowca ma poukładane życie rodzinne?



Decydujące. W psychologii sportu znane są pojęcia strefy złotej i strefy zielonej. Ta złota związana jest z treningami, startami, odnową biologiczną. Zielona to życie osobiste i emocjonalne. By zawodnik sięgał po to, co najcenniejsze, musi zajść równowaga między tymi strefami. Adam i Kamil potrafili tę równowagę znaleźć.

