Porażka na początek. "Kilku chłopaków nie rywalizowało wystarczająco ostro"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Polacy rywalizują w mistrzostwach świata Dywizji 1A

Polacy przegrali w Budapeszcie z Włochami 1:3 w pierwszym występie w mistrzostwach świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. W poniedziałek zmierzą się ze Słowenią.

Myśli o medalu, pracy nie rzuci. "Jestem gotowy nieść ludziom pomoc" Zbigniew Bródka... czytaj dalej » Inauguracyjne mecze nie są mocną stroną Polaków. Po raz czwarty z rzędu mistrzostwa świata dywizji 1A zaczęli od porażki. Co więcej, trzeci raz ich pogromcami okazali się Włosi.

Kilka pomyłek

Od początku inicjatywa należała do drużyny z Półwyspu Apenińskiego, ale w polskiej bramce świetnie spisywał się naturalizowany Amerykanin John Murray. Tylko pierwszej tercji zatrzymał 13 uderzeń.



W jednej z nielicznych akcji do siatki trafić udało się w szóstej minucie Krzysztofowi Zapale i Polacy prowadzili.



W drugiej części gra była bardziej wyrównana, z gola cieszyli się jednak Włosi. Zawodnicy trenera Teda Nolana do końca ambitnie walczyli o wyrównującego gola. Tuż przed końcem meczu do ich pustej bramki trafił Ivan Deluca.



- Graliśmy ok, cała drużyna, ale kilku chłopaków nie rywalizowało wystarczająco ostro i ta różnica przesądziła. Popełniliśmy też kilka pomyłek - stwierdził Nolan.



Dwa najlepsze zespoły awansują do elity. Najsłabszy spadnie do Dywizji 1B.

Źródło: PAP/EPA Polska przegrała z Włochami



wynik:

Polska - Włochy 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Bramki: Krzysztof Zapała (6) - Giulio Scandella (34), Armin Helfer (39), Ivan Deluca (60).