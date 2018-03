Himalaiści wrócili do kraju. "K2 powinno być zdobyte przez Polaków"





»

Uczestnicy polskiej wyprawy na K2 po ponad dwóch miesiącach pobytu w Pakistanie w poniedziałek wrócili do kraju. Na warszawskim Okęciu himalaiści wylądowali około godziny 14, zaraz potem wzięli udział w konferencji prasowej. - Wyprawy dzieli się na udane i szczęśliwe. Dla nas była szczęśliwa, bo wszyscy wrócili cali - przyznał kierownik ekspedycji, Krzysztof Wielicki.

Na podbój niezdobytego jak dotąd zimą szczytu wyruszyło kilkunastu śmiałków. Wyprawa do Karakorum oficjalnie rozpoczęła się 7 stycznia. Drugiej co do wysokości góry świata zdobyć się nie udało. Po powrocie podkreślano, że najważniejsze jest to, że ekipa wróciła w komplecie i nikt nie doznał poważnych obrażeń.

- Jak widać, wróciliśmy na tarczy, ale szczęśliwi, bo wszyscy są na miejscu. Chciałbym podziękować zespołowi za to, że cierpliwie walczył do końca. I oczywiście ich bliskim, którzy czekali. Wyprawa może nie była udana, ale szczęśliwa - mówił Wielicki.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wielicki: wyprawa była szczęśliwa

- Wystarczyło trochę luzu, a już koledzy myślą o następnej wyprawie. Żałuję oczywiście, że pogoda i splot różnych wydarzeń uniemożliwiły im prowadzenie działalności górskiej, która zakończyłaby się zdobyciem szczytu. Przeanalizujemy wszystko dokładnie i liczę, że znajdziemy sposób żeby zdobyć górę. Uważam, że rozpoczęte dzieło musimy kontynuować. K2 powinno być zdobyte przez Polaków - dodał Wielicki.

Źródło: Paweł Supernak / PAP Himalaiści Krzysztof Wielicki i Adam Bielecki podczas konferencji prasowej po powrocie z wyprawy na K2

Kontuzje, zmiana trasy...

Ekipa "Faktów" TVN wróciła z bazy pod K2. "Czasoprzestrzeń była zawieszona i zmieniona" U podnóża... czytaj dalej » To była wyjątkowa wyprawa. Przygód na niej nie brakowało. Czterech członków w międzyczasie wzięło udział w akcji ratunkowej Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat. Zadania nie ułatwiały też prognozy pogodowe na K2 oraz warunki panujące na ścianie.

- Zaczęliśmy wspinaczkę Drogą Basków. Początkowo, mimo że okna pogodowe, nie były stabilne, akacja przebiegała pomyślnie. Ta droga cechuje się sporymi trudnościami technicznymi. Zimą śniegu jest znaczniej mniej niż latem, co powodowało lawiny kamienne - mówił kierownik sportowy wyprawy, Janusz Gołąb.

Te okazały się przekleństwem. Podczas marszu w górę urazów doznało dwóch uczestników ekspedycji: Adam Bielecki i Rafał Fronia. Pierwszy złamał nos, ale został. Drugi doznał złamania ręki i przedwcześnie wrócił do kraju.

Oglądaj Wideo: tvn24 Uczestnicy wyprawy na K2 wrócili do Polski

Wspomniane wydarzenia zmusił ekipę do zmiany trasy. Zdecydowano się na drogę łatwiejszą, ale znacznie dłuższą.

- Nastąpiła decyzja o zmianie drogi na Żebro Abruzzi. To droga potencjalnie łatwiejsza, latem, powtarzana. Liny, które tam są ułatwiały wspinaczkę. Nie jest tak stroma, wydatek energetyczny jest mniejszy. Natomiast jest bardzo długa, znacznie dłuższa niż Droga Basków. To stanowiło pewien problem. Okna pojawiają się zimą rzadziej niż latem. Do tego trzeba dostosować działalność - tłumaczył Gołąb.

Źródło: TVN K2 pozostanie na razie niezdobyte zimą

Obóz na 7200 metrów

Decyzję o zakończeniu wyprawy podjęto 5 marca. W tym roku największym sukcesem Polaków było założenie obozu na wysokości ok. 7200 m. Około dwieście metrów wyżej wszedł Adam Bielecki z Denisem Urubko.

Ten drugi, podczas samotnej próby ataku szczytowego pod koniec lutego wspiął się na wysokość 7600 metrów. Jak mówił, warunki były zbyt trudne, aby próbować wspiąć się jeszcze wyżej. Zaraz po zejściu do bazy, Urubko w kontrowersyjnych okolicznościach zakończył swój udział w ekspedycji.

- Pod koniec wyprawy mieliśmy plany, aby Denis (Urubko - przyp.red) z Adamem Bieleckim zaatakowali szczyt. Niestety Denis nas opuścił. Zabrakło czasu - dodał Wielicki.

Najgroźniejsza góra

K2 nie jest najwyższą górą na świecie, przebija go Mount Everest (8848), ale na pewno najgroźniejszą. Do tej pory K2 próbowało zdobyć ponad 300 osób, zginęło na niej ponad 80. Drugi co do wysokości szczyt atakowano zimą w ogóle tylko trzykrotnie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 metrów.

Uczestnicy polskiej wyprawy na K2:

Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy

Janusz Gołąb, kierownik sportowy wyprawy

Adam Bielecki

Jarosław Botor

Rafał Fronia

Marek Chmielarski

Dariusz Załuski

Marcin Kaczkan

Artur Małek

Piotr Tomala

Piotr Snopczyński

Maciej Bedrejczuk

Przemysław Guła