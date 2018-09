Polska kadra trenuje bez Bródki. "Nie dostał urlopu w straży pożarnej"





Polscy panczeniści przygotowują się do nowego sezonu Pucharu Świata. Do włoskiego Gorsseto ze względów służbowych nie mógł pojechać mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Bródka. - Nie dostał urlopu w straży pożarnej - tłumaczy szefowa wyszkolenia w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Ewa Białkowska.

Niespełna 34-letni Bródka jest na co dzień strażakiem w PSP w Łowiczu. Po tegorocznych igrzyskach w Pjongczangu zdecydował, że będzie kontynuował karierę nadal łącząc sportowe obowiązki z pracą.

Problemy zdrowotne za nim. Wraca wielki rywal Stocha Po wyleczeniu... czytaj dalej » - W takim okresie jak teraz nasz mistrz olimpijski na 1500 m stara się brać jak najwięcej służb w pracy, aby później mieć nieco więcej wolnego i móc startować w zawodach międzynarodowych - mówi Białkowska. - Zbyszek wcześniej uczestniczył w zgrupowaniach, nie ma go tylko w Grosseto, ale potem jedzie z reprezentacją do Niemiec - dodaje.

Mimo ogromnego sukcesu wywalczonego w Soczi, 34-latek nigdy nie myślał, aby skupić się tylko na karierze sportowej.

- To jest praca, która mnie kręci i w jakiś sposób motywuje. Dlatego z pełnym uśmiechem wracam do pracy i nic innego by mi nie przychodziło do głowy - tłumaczył.

Zaczynają w listopadzie

W lipcu i sierpniu polscy panczeniści trenowali m.in. w Inzell (trzy tygodnie) i Mińsku (10 dni). Odbyło się także zgrupowanie tzw. rowerowe w Hiszpanii.

- W Grosseto nie ma też Katarzyny Bachledy-Curuś, która kilka tygodni temu poddała się operacji biodra i jest na etapie rehabilitacji. Nie wiemy, kiedy wróci do treningów, o tym zadecydują lekarze - powiedziała szefowa wyszkolenia.

Nowy sezon PŚ w łyżwiarstwie szybkim rozpocznie się 16 listopada w japońskim Obihiro. Następnie światowa czołówka przeniesie się do Tomakomai. W dniach 7-9 grudnia zawody odbędą się w nowej hali lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.