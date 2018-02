Polacy walczą z górą, która nie lubi ludzi. "Jeden krok, cztery wdechy"





Od początku było jasne, że ta potężna góra - ze szczytem na wysokości 8611 m n.p.m. - z całych sił bronić się będzie przed wspinaczami. Zawsze to robi. Tajniki tej ekstremalnej wyprawy - krok po kroku, oddech po oddechu - zdradzają polscy himalaiści, którzy podjęli wyzwanie i próbują wygrać z K2 zimą. A tego nie dokonał w dziejach ludzkości nikt. Tak jest, człowiek stanął na Księżycu, a zimą na szczycie K2 - nie.

Ten ośmiotysięcznik jest okrutny...

W pojedynku z nim zginęło ponad 80 osób, co czyni go drugim po Annapurnie (8091 m) najbardziej niebezpiecznym i niedostępnym. To pokazuje skalę wyzwania, na jakie porwała się polska narodowa wyprawa.



Na K2 znowu silny wiatr. "Wieczorem oglądaliśmy skoki" - Wszyscy są w... czytaj dalej » W poniedziałek sytuacja na K2 wyglądała tak - Marcin Kaczkan i Denis Urubko po spędzonej nocy w obozie pierwszym zmierzali w kierunku drugiego. Reszta ekipy została w bazie. Kaczkan i Urubko mają działać do wtorku, do południa. Potem będą musieli wrócić.

- Za półtora dnia ma wiać bardzo silny wiatr, więc nie chcemy tracić sił - poinformował kierownik wyprawy, Krzysztof Wielicki.

Obóz trzeci jest kluczowy

Na szczęście dalsze prognozy są optymistyczniejsze. - Zanosi się na to, że będą trzy, cztery dni nie tak wietrzne, umożliwiające działalność ponad sześcioma tysiącami metrów. To będzie dla nas ważny czas, bo będziemy mieli szansę założyć obóz trzeci. Chcielibyśmy założyć go gdzieś pod 7000 m, może na 6900. Byłby to bardzo ważny punkt przygotowań przed atakiem szczytowym - zapowiedział Wielicki.



Jego słowa potwierdza członek wyprawy, Janusz Gołąb. - Z naszego punktu widzenia obóz trzeci jest kluczowy. Potrzebujemy dobrej aklimatyzacji. Po przespaniu dwóch nocy na tej wysokości można myśleć o dalszej wspinaczce. Jeżeli nie będziemy mieć tego obozu, nie będzie to dobrze wyglądać. To strategiczny punkt.

Gołąb wyjawił tajniki tak morderczego wysiłku. - Im wyżej, tym organizm szybciej się męczy. To wszystko dzieje się z powodu braku tlenu w atmosferze. Na wierzchołku K2 ciśnienie atmosferyczne to około 300 hPa, czyli poniżej 1/3 zawartości tlenu w atmosferze. Każdy krok powoduje zwiększone zapotrzebowanie na kalorie. Bronimy się przed wyczerpaniem energetycznym, bez tego nie ma mowy o zdobyciu szczytu. W górach wysokich przemiana materii jest zupełnie inna. Zapotrzebowanie w Tatrach po dniu wysiłku to około 5000 kalorii, żeby to uzupełnić wieczorem. Tutaj od 7000 do 10000 kalorii. Jesteśmy zabezpieczeni, przywieźliśmy dużo wysokojakościowej żywności, korzystamy też z miejscowej kuchni.

Ogromne znaczenie, zwłaszcza pod koniec, ma też psychika. - Oczywiście, że następuje wyczerpanie psychiczne, trudne do zniesienia - przyznaje Gołąb. - Przebywanie w miejscu, będąc narażonym na oddziaływanie niskich temperatur, jest uciążliwe. Przebywanie w tym samym gronie już nie, bo znamy się dobrze. Od kilku lat przygotowaliśmy się do tej wyprawy.

Źródło: Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera Widok na K2. Wysokość 8 611 metrów, szczyt niezdobyty zimą

Żeby się nie poślizgnąć

Techniczne szczegóły tak ekstremalnej wspinaczki zdradził w książce "Spod zamarzniętych powiek" Adam Bielecki, też członek narodowej ekipy.

- Zdobywanie góry w stylu wyprawowym to taka wahadłowa praca, po kawałeczku - jeden zespół robi swoje i schodzi, kolejny korzysta z pracy pierwszego i dokłada swoją cegiełkę. Zdobycie w ten sposób ośmiotysięcznika wiąże się zwykle z czterema-sześcioma wyjściami z bazy. Pod górę przybywa zespół wspinaczy, którego celem jest założenie kolejnych obozów, zaopatrzenie ich, zabezpieczenie drogi pomiędzy nimi stałymi linami, tak zwanymi poręczówkami. Trwa to odpowiednio długo i wymaga dużej ilości sprzętu, dlatego styl wyprawowy bywa również nazywany oblężniczym lub ciężkim.

Mało tlenu, dużo kalorii. "Potrzebujemy do dziesięciu tysięcy" - Zapotrzebowanie... czytaj dalej » Co się dzieje z człowiekiem gdzieś tam, na ośmiu tysiącach metrów? - W mojej głowie pojawia się pasek, taki jak w grze komputerowej. A w zasadzie kilka pasków. Jeden - mierzy odwodnienie. Drugi - wyczerpanie. Trzeci - głód. I kolejne - siła mięśni, niedotlenienie, niewyspanie. Poza tym muszę analizować pogodę, sprawdzać, co z moimi partnerami, do tego kontrolować czas. A na koniec uważać na tak prozaiczną rzecz jak stawianie kroków, żeby się nie poślizgnąć. Powyżej 7500 m na jeden krok robimy nawet cztery wdechy i wydechy. Oddychamy ustami, głęboko z przepony. Na tym polega cała sztuka - oddychać tak, żeby wciągać jak najwięcej powietrza.



Strach? - Jeśli do tej układanki dopuszczę strach, to wszystko zacznie się sypać - uciął Bielecki.

Na ramieniu K2

Jak wygląda ten ostatni, decydujący etap, czyli atak szczytowy? Na antenie TVN 24 opowiadała o tym himalaistka Kinga Baranowska. - Bardzo ważne jest to, by zaaklimatyzować się na wysokości 7200-7300, przystosować do tego obniżonego ciśnienia i obniżonej zawartości tlenu. W obozie spędza się tam jedną lub dwie noce, organizm zaczyna wytwarzać więcej czerwonych krwinek, człowiek czuje się coraz lepiej. Aklimatyzacja na tej wysokości to podstawa do tego, by myśleć o ataku szczytowym.



Czy będzie jeszcze obóz czwarty? - Będzie, ale taki wypadowy - tłumaczyła zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. - W tym obozie raczej się już nie śpi, stawia się go na ramieniu K2, na wysokości 7200.

Kto zaatakuje wierzchołek? - Na pewno osoby zaaklimatyzowane w obozie trzecim, to niezbędne - stwierdziła Baranowska.

Założenie jest takie, by na ten odcinek wyruszyło dwoje himalaistów. Bez butli tlenowych. Ale to tylko założenie.

Wróżenie z fusów

Sprawę ataku szczytowego wyjaśniał też Wielicki. - Jest za wcześnie, aby typować jakiekolwiek osoby, które miałyby dojść do celu. Nie ma w tym temacie żadnych ustaleń - oświadczył kierownik wyprawy.



To samo powiedział szef komitetu organizacyjnego wyprawy Janusz Majer. - Wszelkie medialne czy internetowe dywagacje odnośnie składu zespołu, który ma atakować szczyt, są wróżeniem z fusów. Na wierzchołku można stanąć jedynie w krótkim oknie pogodowym, które w Karakorum jest rzadkością. Wiatr wieje tam średnio około 200 km/h, a temperatura odczuwalna przy 30 km/h to minus 50 stopni. Oprócz warunków pogodowych trzeba będzie brać pod uwagę aktualny stan zdrowia, samopoczucia czy kondycji uczestników wyprawy. Tego nie da się dziś zaplanować, więc odłóżmy ten temat - poprosił Majer.



Czas śmiałkowie mają do 20 marca, czyli zakończenia astronomicznej zimy.

Źródło: tvn24 Planowane obozy w drodze na szczyt K2