Pogoda płata na K2 figle. "Na obiad ryż i mięso z jaka"





Okno pogodowe miało się rozpocząć w środowy poranek, co wreszcie ułatwiłoby zadanie wspinającej się na K2 polskiej wyprawie. Najnowsze informacje nie są jednak dobre. - Na górze wciąż wieje z prędkością 50-55km/h, a w tych warunkach nie da się tam działać - wyznał w rozmowie z TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik ekipy.

Polacy walczą z górą, która nie lubi ludzi. "Jeden krok, cztery wdechy" Od początku było... czytaj dalej » Adam Bielecki i Janusz Gołąb rankiem wyruszyli z bazy w kierunku obozu drugiego. Wtedy wszyscy spodziewali się jeszcze tej zapowiadanej i wyczekiwanej poprawy pogody. Ruszył tam też Maciej Bedrejczuk, który spał w obozie pierwszym. - Mamy informacje od Maćka sprzed kilkunastu minut, że wiatr jest zbyt silny i jednak będzie wracał - mówił Wielicki po godz. 7.30 czasu polskiego.

Wieczorem prawdopodobnie nastąpi poprawa

Wszyscy mają nadzieję, że to okno tylko się opóźniło, o 10, może o 12 godzin. - Niestety, pogoda płata figle, ale prawdopodobnie już dziś wieczorem nastąpi poprawa. Adam i Janusz dotrą chyba tylko do jedynki, żeby tam przeczekać. Chcemy utrzymać ten zespół, zresztą bardzo mocny zespół, szkoda by było, gdyby musieli schodzić do bazy - opowiadał Wielicki.



Zeszli tam już Denis Urubko i Marcin Kaczkan, z wysokości mniej więcej 6500 m n.p.m., gdzie zostawili liny i namiot, czyli rzeczy, które będą potrzebne do założenia obozu trzeciego. Odpoczywają, zbierają siły.



Wielicki mówił i o sprawie przyziemnej, ale niezwykle ważnej - co członkowie wyprawy jeść będą w środę na obiad. - Niektórzy się ucieszą, inni pewnie nie. Będzie pyszna zupa wegetariańska, ryż z dalem i mięso, chyba z jaka - wyjaśnił.



Polska narodowa wyprawa próbuje zdobyć K2 - ze szczytem na wysokości 8611 m n.p.m. - zimą. A to nie udało się dotąd nikomu w dziejach ludzkości.

Oglądaj Wideo: tvn24 Krzysztof Wielicki o sytuacji na K2