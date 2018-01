"Zaszczyt i stres". Pierwsza grupa olimpijczyków złożyła ślubowanie





Panczenistka Katarzyna Bachleda-Curuś odczytała we wtorek w Centrum Olimpijskim słowa ślubowania w imieniu pierwszej grupy reprezentantów Polski i ich opiekunów przed wyjazdem do Pjongczangu na rozpoczynające się 9 lutego zimowe igrzyska.

W Warszawie zebrało się trzynaścioro reprezentantów łyżwiarstwa szybkiego, Zabrakło czterech panczenistów, których starty zaplanowane są nieco później: Sebastiana Kłosińskiego, Artura Nogala, Piotra Michalskiego i Artura Wasia.

- Czytanie słów przysięgi było dla mnie olbrzymim zaszczytem, ale przyznaję, że także bardzo stresujące - powiedziała Bachleda-Curuś, dla której będzie to już piąty olimpijski występ. Wcześniej rywalizowała w Salt Lake City, Turynie, Vancouver i Soczi.



W Kanadzie i Rosji sięgnęła po medale z koleżankami z drużyny - najpierw po brązowy, a następnie po srebrny. Wierzy, że w Korei Południowej stać je na kolejny sukces.



- To jest sport i wszystko może się zdarzyć, a my na pewno damy z siebie wszystko - zapewniła.

Bródka się zawahał

Wśród ślubujących był też Zbigniew Bródka, który podczas ceremonii otwarcia będzie pełnił funkcję chorążego.

- Dziękuję ci za fakt podjęcia się tej misji. Misji obarczonej klątwą, ale my w nią i tak nie wierzymy - podkreślił Kraśnicki.



- Dziękuję ci za fakt podjęcia się tej misji. Misji obarczonej klątwą, ale my w nią i tak nie wierzymy - podkreślił Kraśnicki.



O "klątwie chorążego" mówi się od jakiegoś czasu. Wszystko dlatego, że od 26 lat sportowiec, który pełnił tę funkcję na igrzyskach nie odniósł sukcesu.



- Przyznaję, że kiedy zaproponowano mi funkcję chorążego to się zawahałem, ale tylko na moment, w końcu to wielki zaszczyt. Mam już wprawę w maszerowaniu z flagą, bo robiłem to przy okazji ceremonii zamknięcia igrzysk w Soczi. Co do klątwy, to ona mnie dotknęła już chyba przed sezonem. Z powodu kontuzji długo nie mogłem normalnie trenować - powiedział mistrz olimpijski z Soczi na 1500 m.



Bródka jest drugim panczenistą, który został chorążym. Osiem lat temu w Vancouver był nim Konrad Niedźwiedzki. Brązowy medalista w wyścigu drużynowym z Soczi w Kanadzie najlepszy wynik osiągnął na 1500 m - 17. miejsce.

Kolejne dni ze ślubowaniem

Na kolejne dni zaplanowano jeszcze siedem ślubowań. Jako ostatni olimpijskie nominacje 12 lutego odbiorą snowboardziści. Justyna Kowalczyk, przebywająca w Kazachstanie, jest natomiast jedynym polskim sportowcem, który w analogicznej uroczystości weźmie udział już w Pjongczan