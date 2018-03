Ataku na K2 już nie będzie. "Jestem zaskoczony, ale cenię takie decyzje"





Piotr Pustelnik przyznał w rozmowie z TVN24, że wiadomość o zakończeniu zimowej wyprawy na K2 bardzo go zaskoczyła. - Ale bardzo sobie cenię takie decyzje, bo one oznaczają, że to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo ludzi, jest na pierwszym miejscu - oznajmił zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, czyli wszystkich czternastu ośmiotysięczników świata.

Koniec wyprawy. Polacy wycofują się spod K2 K2 pozostanie... czytaj dalej » Informację o przerwaniu akcji na K2 podał kierownik ekipy, Krzysztof Wielicki. Prognozy mówią, że przez dwa najbliższe tygodnie działalność górska - ze względu na warunki atmosferyczne - będzie tam wykluczona, więc szans na zdobycie szczytu zimą - co nie udało się jeszcze nikomu - nie ma.

Poranek nie należał do najlepszych

- Jeszcze rano słuchałem radia i wiadomości były całkiem pozytywne, że idą do góry, że otwiera się okno pogodowe. Jest jednak jasne, że jeżeli zalega tam dużo śniegu, zniszczony został obóz pierwszy, a liny poręczowe zasypane, to na tej górze nie ma już co robić - opowiadał Pustelnik.



- Poranek w bazie na pewno nie należał do najlepszych, ale ogląd sytuacji tak doświadczonych himalaistów jest absolutnie wystarczający, by podjąć właśnie taką decyzję - zapewnił.

