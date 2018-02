"W górach bardziej boimy się o przyjaciela niż o siebie"





Co robić, by przetrwać w górach? Jak pokonać swoje ograniczenia? Na te i więcej pytań próbowali odpowiedzieć w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu oraz zdobywczyni Korony Ziemi, dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska. - W sytuacji ostatecznej człowiek jest zdany na siebie - powiedziała.

Polacy krok po kroku wspinają się na K2. Pokazują przy tym nieziemskie ludzkie możliwości, ale też mają ograniczenia z którymi muszą walczyć. W jakich warunkach człowiek jest w stanie wygrać z górą?

- Człowiek udowodnił od stuleci, że łamie bariery. To, że do zdobycia zimą zostało tylko K2, świadczy, że te możliwości są ogromne. Szczególnie jeśli jest zdeterminowany, przygotowany i wierzy w to, to są one ogromne - mówił w TVN24 Pustelnik.

- Ja bym zakwestionowała słowo walka, bo góry pozwalają na siebie wejść. Człowiek potrafi dokonać rzeczy niemożliwych. Kiedy w 1980 roku Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy zdobyli Mount Everest to było przecież coś niemożliwego. W przypadku K2 tam są bardzo porywiste wiatry, jet streamy, bardzo niskie temperatury, bardzo trudne warunki techniczne. I to się w jednym momencie musi zgrać, łącznie z kondycją ludzi, którzy muszą być na miejscu - dodała Wojciechowska. Polacy walczą z górą, która nie lubi ludzi. "Jeden krok, cztery wdechy" Od początku było... czytaj dalej »

Walczy się o każdy oddech

W maju 2006 roku stanęła na szczycie Mount Everest (8848 m n.p.m.), najwyższej góry Ziemi. - Nie można porównać tego, co ja robiłam, wspinaczki na Mount Everest latem do wspinaczki w Himalajach czy Karakorum zimą. To jest zupełnie inna liga i poziom. Każdy oddech na wysokości 8000 m to jest coś, o co się walczy. Bierzesz oddech i wciąż masz wrażenie, że nie możesz tych płuc wypełnić tlenem. Każdy krok, o który się walczy, rozmawia się o nim. Jeszcze jeden i jeszcze jeden - relacjonowała zdobywczyni Korony ziemi, najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów.

Każdy krok powoduje zwiększone zapotrzebowanie na kalorie. Na K2 podobno zapotrzebowanie wynosi od 7000 do 10000 kalorii. Jak je dostarczyć na takiej wysokości? - My jemy, to co kucharze nam przygotują. Często tych kalorii jest mniej, co chwile musimy odsapnąć i dojeść - wyjawił alpinista.

Po drodze trzeba liczyć na liczne utrudnienia. Najpopularniejsze z nich to odmrożenia. Jest kilka metod, jak sobie z nimi poradzić. - Na twarz osłona w postaci kominiarki, na rękach są grube rękawice, albo kilka par, a na nogach buty termiczne. Wilgoć jest największym wrogiem. Ochrona przed zimnem to zagadnienie numer jeden. Alpinista odmrożony ma niewielkie szanse, by wrócić do akcji - stwierdził Pustelnik. - Podobno zapuszczanie brody działa - dodała Wojciechowska.

Partnerstwo liny

Goście "Faktów po Faktach" mówili też o przyjaźni w górach. - Jak jesteśmy mocno z kimś zaprzyjaźnieni, to się bardziej boimy o niego niż o siebie. Gdyby jemu miało się coś stać, to dla mnie by to było straszne przeżycie. Jest delikatna różnica między kimś z kim łączy nas nić wspaniała, jaką jest przyjaźń - uważa Pustelnik.

Oglądaj Wideo: tvn24 Pustelnik: człowiek łamie barierę za barierą

- Idąc z partnerem, mówi się o partnerstwie liny. W sytuacji ostatecznej, ekstremalnej człowiek jest zdany na siebie, na tyle ile zna granice swoich możliwości - zakończyła Wojciechowska.