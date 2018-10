Słynny skoczek wraca do formy. "Idealny scenariusz? Wygrana w Wiśle"





Foto: Taxiarchos228 FAL | Video: Taxiarchos228 FAL, Ailura, CC BY-SA 3.0 AT CC BY-SA 3.0 at, Clément Bucco-Lechat Peter Prevc wraca do formy

Słoweński skoczek narciarski Peter Prevc ma nadzieję, że wreszcie skończyły się jego kłopoty zdrowotne i będzie mógł rywalizować w Pucharze Świata bez przeszkód. Przez prawie pół roku miał problemy z kostką i przeszedł w tym czasie dwie operacje.

Wisła szykuje się na Puchar Świata. Rozpoczęto już produkcję śniegu Wisła ruszyła z... czytaj dalej » Sezon Pucharu Świata rozpocznie się 17 listopada w Wiśle, kiedy odbędzie się konkurs drużynowy. Dzień później zawodnicy powalczą indywidualnie. Prevc ma nadzieję, że po dawnych problemach z formą, a także po kontuzji, nie będzie już śladu.

Niezwykłe wyniki

- Idealny scenariusz? Wygrana w Wiśle. Ale dopóki nie wrócę na skocznie przynajmniej na trzy tygodnie i nie zorientuję się, w jakiej jestem formie, trudno będzie cokolwiek powiedzieć. Być może stać mnie na rywalizację w Pucharze Świata, może w Pucharze Kontynentalnym, a może w... Pucharze Słowenii - wyznał 26-letni skoczek.



Słoweniec imponował niezwykłymi wynikami w sezonie 2015/16. Wówczas zdobył Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ, pobijając rekordy liczby punktów, zwycięstw i miejsc na podium w ciągu jednej zimy. Ponadto wygrał Turniej Czterech Skoczni (trzykrotnie był pierwszy, raz trzeci) i został mistrzem świata w lotach.

Nowy wymiar

Później nie był w stanie nawiązać do tych sukcesów i często nie liczył się w walce o czołówkę w kolejnych konkursach. Czasem nawet nie potrafił zakwalifikować się do serii finałowej. To źle wpłynęło na jego nastawienie psychiczne, zaczęło mu brakować motywacji. Co więcej, w kwietniu musiał przejść operację kostki, a z powodu komplikacji w lipcu trafił pod nóż po raz drugi.



Na przełomie września i października Prevc spędził dwa tygodnie w ośrodku spa na regeneracji. Później zaczął walkę o powrót do pełni sprawności.

Źródło: Ailura/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Peter Prevc imponował w sezonie 2015/16



- Trenerzy mówią, że nie jest ze mną tak źle, jak się spodziewali, i mógłbym skakać nawet w połowie października. Wszystko jest w porządku. To było długie pół roku... Teraz mam motywację, gdy próbuję czegoś nowego i opieram ciężar ciała na tej nodze, bo nic mnie nie boli. Pomijając to, że wreszcie mogę normalnie chodzić po schodach i biegać - zapewnił Słoweniec.



Mniej więcej w tym samym czasie, gdy rozpoczęły się jego problemy zdrowotne, nastąpiła także duża zmiana w jego życiu prywatnym - po raz pierwszy został ojcem.



- Ludvik ma już cztery miesiące. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale zauważyłem, że już nie mamy czasu dla siebie - powiedział Prevc z uśmiechem. - Narodziny syna wprowadziły mnie w nowy wymiar. Teraz, gdy jestem za kogoś odpowiedzialny, jeszcze bardziej zależy mi na powrocie do domu - dodał.