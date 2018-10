Mistrz NHL oddał kij niepełnosprawnemu chłopcu. "Wciąż jestem wzruszona"





Uwielbiany jest za takie zachowanie nawet przez tych, którzy trzymają kciuki za inne zespoły. W Calgary hokeista Washington Capitals Aleksandr Owieczkin pokazał, że mecz meczem, wynik wynikiem, ale ważne są i te drobne gesty.

W weekend broniący tytułu mistrzowskiego w NHL Capitals mierzyli się na wyjeździe z Flames.



Już w czasie rozgrzewki 33-letni Owieczkin podjechał do bandy i przerzucił do jednego z młodziutkich kibiców swój kij. Chłopiec zaniemówił, zasłonił usta, nie wierzył w to, co się stało. Kiedy szok minął, tylko się śmiał.



Na tym nie koniec magicznego wieczoru.



#Capitals Alex Ovechkin makes a young fan’s day when he tosses his stick over the glass during warmups pic.twitter.com/aYZUs0xxEr — WegENT (@WegrynENT) 28 października 2018





18 kijów

Po meczu, wygranym przez gości 4:3 w karnych, przed szatnią czekał na swoich idoli inny fan, na wózku inwalidzkim. Z każdym z zawodników Capitals przybił „żółwika”. Z Owieczkinem rzecz jasna też, ale ten zatrzymał się na chwilę i - tak, tak - oddał chłopcu kij.



- Oglądałam te sceny prawdopodobnie 100 razy i wciąż jestem wzruszona - napisała w mediach społecznościowych, gdzie nagrania trafiły, żona rosyjskiego hokeisty, pani Nastja.



Dziennikarze NBC poinformowali, że na wyjazd do Kanady - gdzie w czwartek Capitals rywalizowali jeszcze z Edmonton Oilers - każdy z graczy zabrał po sześć kijów.



Owieczkin 18.



Alex Ovechkin is an absolute legend for this. pic.twitter.com/J3tzbsxIT1 — Yoni Mernick (@OriginalYoni) 28 października 2018