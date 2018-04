Niespodziewana dymisja. Było złoto, trenera już nie ma





Foto: Getty Images/TASS Znarok zrezygnował niecałe dwa miesiące po igrzyskach

Oleg Znarok niespodziewanie zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji Rosji w hokeju na lodzie. Stało się to niecałe dwa miesiące po wielkim sukcesie na igrzyskach w Pjongczangu, gdzie jego podopieczni zdobyli pierwszy od 26 lat złoty medal olimpijski.

Szef rosyjskiej federacji Władisław Trietjak poinformował, że Znarok "był zmęczony psychicznie" i że zastąpi go Ilja Worobiow, który w maju poprowadzi drużynę w mistrzostwach świata w Danii.



Three weeks before the #IIHFWorlds, Russia replaces its head coach! Ilya Vorobyov (left) will be interim head coach instead of Oleg Znarok (right). More: https://t.co/XBNrHQi1cj



Photo: Andre Ringuette / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/v62EIIgoyH — IIHF (@IIHFHockey) 12 kwietnia 2018





W Pjongczangu "Olimpijczycy z Rosji", bo pod takim szyldem - ze względu na skandal dopingowy - zostali dopuszczeni przez MKOl do startu, wygrali zawody w hokeju na lodzie, pokonując w finale po dogrywce Niemców 4:3. Był to pierwszy od 1994 roku turniej olimpijski bez udziału graczy ligi NHL.



Poprzednio Rosjanie wywalczyli złoty medal olimpijski w 1992 roku w Albertville, startując w reprezentacji Wspólnoty Niepodległych Państw.

Złoty trener

Znarok objął drużynę narodową bezpośrednio po zakończonych niepowodzeniem igrzyskach w Soczi w 2014 roku, gdzie "Sborna" odpadła w ćwierćfinale.

Trzy miesiące później Rosjanie pod jego kierunkiem zdobyli tytuł mistrzów świata.