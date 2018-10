Nowy trener, nowa kadra. Austriacy już podali skład na Wisłę





Ze Stefanem Kraftem i Gregorem Schlierenzauerem, ale bez Andreasa Koflera przyjadą w połowie listopada do Wisły Austriacy na inauguracyjne konkursy Pucharu Świata. Trener kadry Andreas Felder już ogłosił nazwiska siedmiu skoczków narciarskich na zawody w Polsce.

Po nieudanym sezonie olimpijskim Felder, były świetny skoczek, na stanowisku trenera kadry zastąpił Heinza Kuttina. W jego ekipie zabrakło 34-letniego Koflera, który po długim załamaniu zdrowotnym wrócił do kadry, ale póki co został wyznaczony przez szkoleniowca do udziału w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Słynny skoczek wraca do formy. "Idealny scenariusz? Wygrana w Wiśle" Słoweński skoczek... czytaj dalej »

Nagroda dla młodziana

Trzon zespołu stanowić będą doświadczeni skoczkowie: trzeci przed rokiem na inaugurację sezonu Stefan Kraft, rekordzista pod względem wygranych konkursów PŚ Gregor Schlierenzauer czy Manuel Fettner i Michael Hayboeck.

Na skoczni im. Adama Małysza zaprezentuje się też m.in. Philipp Aschenwald. 22-latek, na co dzień współpracujący z trenerem Andreasem Widhoelzlem, po dobrych występach w sezonie letnim awansował z kadry B do siódemki startującej w Pucharze Świata. Skład uzupełniają Clemens Aigner i Daniel Huber.

Austriacy przed przyjazdem do Polski będą trenować na torach lodowych w Innsbrucku, a potem już na śniegu w szwedzkim Falun.



Zawody w Wiśle odbędą się w dniach 17-18 listopada.

Program zawodów PŚ w skokach w Wiśle-Malince:



16 listopada, piątek

18.00 - kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego

17 listopada, sobota

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

18 listopada, niedziela

15.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego