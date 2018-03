Media pieją z zachwytu nad Stochem. "Król jest tylko jeden"





»

"Pokaz polskiej siły", "Nokaut fantastycznego Stocha" - takie są komentarze norweskich dziennikarzy po wtorkowym konkursie skoków w Lillehammer, będącym częścią cyklu Raw Air. We wspaniałym stylu wygrał go Kamil Stoch, a Dawid Kubacki był drugi.

Kanał telewizji NRK transmitujący zawody stwierdził: "Kamil Stoch zdeklasował wręcz rywali z przewagą, której chyba nikt już nie pamięta w historii Pucharu Świata".

"Polacy wytapetowali podium"

Genialny Stoch, wspaniały Kubacki. Polskie podium w Lillehammer Polski dzień w... czytaj dalej » Komentatorzy stacji przyznawali, że "czegoś takiego jeszcze nie widzieli".



Jeden z nich, były skoczek reprezentacji Norwegii Johan Remen Evensen, powiedział: - jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami takiego poziomu. Stoch pokazuje nieprawdopodobną wręcz stabilność i po wtorkowym pokazie należy z całą uczciwością przyznać, że dzisiaj skakał w zupełnie innej klasie - swojej.



"Stoch pokazał siłę już w pierwszej serii, po której Polacy wytapetowali całe podium, na którego najniższy schodek wdarł się w końcu z trudem nasz Robert Johansson. W drugiej serii fantastyczny Stoch z zimną krwią brutalnie dobił rywali i razem z drugim Dawidem Kubackim przypieczętował polski dzień w Lillehammer" - skomentował dziennik "Verdens Gang".

Źródło: PAP/EPA/GEIR OLSEN Kamil Stoch jest wielki

"W kurzu zapomnienia"

Jubileusz skoczków. Po raz dziesiąty cieszą się we dwóch Kamil Stoch w... czytaj dalej » "Polski gwiazdor skoków był ponownie niesamowity" - napisał z kolei dziennik "Aftenposten".



Norweska gazeta podkreśliła, że trzecie miejsce Roberta Johanssona cieszy, ale "należy przyznać, że schowało się w wielkim, ciemnym cieniu wielkiego Stocha. Polak właśnie znajduje się w połowie triumfalnej krucjaty tegorocznego Raw Air, a za nim nikogo już nie ma. Cała reszta podąża daleko z tyłu, niewidoczna w obłoku kurzu zapomnienia".



"Fantastyczny polski skoczek, który prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i cyklu Raw Air, bardzo dobitnie pokazał w Lillehammer, gdzie skacząc w swojej własnej lidze z rywali zrobił miazgę, że jest nie do zatrzymania. Należy też przyznać, że mało brakowało do całego polskiego podium" - napisał dziennik "Dagbladet".

Wyniki konkursu w Lillehammer:

1. Kamil Stoch - 306.4 pkt

2. Dawid Kubacki - 278.7

3. Robert Johansson - 273.7

4. Andreas Stjernen - 272.5

5. Richard Freitag - 271.1

…

9. Stefan Hula - 261.7

14. Piotr Żyła - 252.8

20. Jakub Wolny - 239.6

31. Maciej Kot - nie awansował do drugiej serii

Klasyfikacja Raw Air (po 8 z 16 skokach):

1. Kamil Stoch - 1141.5 pkt

2. Robert Johansson - 1085.3 (-56.2)

3. Johann Andre Forfang - 1055.5 (-86)

4. Andreas Stjernen - 1053.5 (-88)

5. Stefan Kraft - 1042.7 (-98.8)

6. Dawid Kubacki - 1040.8 (-100.7)

7. Daniel Andre Tande - 1038.7 (-102.8)

8. Richard Freitag - 1026.6 (-114.9)

9. Andreas Wellinger - 1010.3 (-131.2)

10. Ryoyu Kobayashi - 989.5 (-152)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1103 2. Richard Freitag Niemcy 913

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 849

4. Andreas Wellinger

Niemcy 804

5. Johann Andre Forfang Norwegia 640 6. Stefan Kraft

Austria 616

7. Robert Johansson Norwegia 580 8. Dawid Kubacki

Polska 550 9. Marcus Einsebichler

Niemcy 495 10. Junshiro Kobayashi

Japonia 484 ... 13. Stefan Hula Polska 363 14. Piotr Żyła Polska 355 21. Maciej Kot Polska 234 36. Jakub Wolny Polska 64 69. Tomasz Pilch Polska 3