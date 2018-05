Skoczek po ciężkiej chorobie. "Myślałem, że umieram"





Aktualny mistrz świata w lotach narciarskich Norweg Daniel-Andre Tande przeszedł poważną chorobę. Wyjawił, że w maju był leczony w szpitalu po wykryciu u niego syndromu Stevensa-Johnsona. Skoczek przyznał, że w pewnym momencie bał się o życie.

Zespół Stevensa-Johnsona jest chorobą z pogranicza immunologii i dermatologii, zaliczany jest do grupy rumienia wielopostaciowego. Jest to nagła i zagrażająca życiu reakcja skórna, często w wyniku zażycia leków, gdy dochodzi do pojawienia się ostrych zmian błon śluzowych oraz naskórka.

Wysokie prawdopodobieństwo śmierci

Horngacher: problemy osobiste mogą mieć wpływ na formę Żyły Polscy skoczkowie... czytaj dalej » - Zaczęło się na początku maja od zwykłego zakażenia dróg oddechowych. Po zażywaniu przepisanego mi antybiotyku po jakimś czasie zacząłem się źle czuć. Pewnego dnia po obudzeniu się spojrzałem w lustro i wpadłem w panikę, ponieważ całe moje usta i ich okolice były jedną wielka raną, a ja miałem poważne trudności z oddychaniem - powiedział Tande w rozmowie z agencją NTB.



Skoczek opisał, że miał wielkie szczęście, że natychmiast zadzwonił po taksówkę i po wizycie na pogotowiu został przewieziony do szpitala.



- Myślałem, że umieram - wspominał Tande. - Na szczęście, jak powiedzieli lekarze, znalazłem się w szpitalu w niecałą dobę po pierwszych poważnych objawach i zdążyłem przed rozszerzeniem się choroby na inne części ciała. Jak się dowiedziałem, przy dziesięciu procentach zaatakowanej skóry prawdopodobieństwo śmierci wynosi trzydzieści procent - wyjaśnił.

Zakaz treningów

24-letni skoczek przebywał w szpitalu dwa tygodnie, schudł kilka kilogramów i jest - jak powiedział NTB - "wrakiem człowieka". Z tego powodu otrzymał zakaz treningów i to na czas nieokreślony.



Tande w styczniowych mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie zdobył złote medale indywidualnie i drużynowo. Przed dwoma laty podczas MŚ w lotach w Kulm wywalczył srebro w drużynie. W tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjonczangu zdobył złoty medal drużynowo.

Źródło: Ailura / Wikipedia (CC BY-SA 3.0 AT) Daniel Andre Tande (z prawej) jest groźnym rywalem dla Polaków