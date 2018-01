Pędzący alpejczyk obrzucony śnieżkami. "Poczułem się poniżony"





Skandal w Schladming Foto: PAP/EPA Video: Google Earth Skandal w Schladming 24.01 | Przykry incydent podczas slalomu alpejskiego Pucharu Świata w Schladming. Kibice obrzucili śnieżkami Henrika Kristoffersena, gdy ten pędził po stoku. - Poczułem się poniżony - przyznał zawodnik, którego później przepraszał reprezentant gospodarzy i zwycięzca zawodów Marcel Hisrcher. zobacz więcej wideo »

Przykry incydent podczas slalomu alpejskiego Pucharu Świata w Schladming. Kibice obrzucili śnieżkami Henrika Kristoffersena, gdy ten pędził po stoku. - Poczułem się poniżony - przyznał zawodnik, którego później przepraszał reprezentant gospodarzy i zwycięzca zawodów Marcel Hirscher.

W narciarstwie alpejskim czegoś takiego jeszcze nie widziano. Media są zbulwersowane. Największy austriacki dziennik "Krone" napisał o "skandalu". Szwajcarki "Blick" wspomina o "śnieżnym ataku na Kristoffersena".

Co najmniej dwie śnieżki

Norweg został zaatakowany w trakcie drugiego przejazdu. W jego stronę poleciały co najmniej dwie śnieżki. Na szczęście żadna nie trafiła celu. Zawodnik walczył o zwycięstwo. Przegrał o 0,39 s. Na mecie był wściekły. Kibicom pokazał, co sądzi o ich zachowaniu - machał rękami, pukał się w głowę, mówił coś do kamery.

- Trudno skupić się na jeździe w takich warunkach. Poczułem się poniżony. Szkoda, bo kocham Austrię, a Schlamding traktuję jak swój drugi dom - przyznał później w rozmowie z telewizją ORF.





Pazzesco a Schladming!

Il pubblico lancia palle di neve a Kristoffersen durante la discesa!#EurosportSCIhttps://t.co/yeuDfSfQxWpic.twitter.com/8n4XHPPpmo — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 23 stycznia 2018

- Bezmyślność. Nie chcemy czegoś takiego w sporcie. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby któraś kulka trafiła Henrika w głowę - komentował ekspert stacji Benjamin Raich.

"Obrzydliwe i niebezpieczne"

Hirscher, czyli bohater wieczoru, który w klasyfikacji wszech czasów zrównał się ze swoim rodakiem Hermannem Maierem, o sytuacji dowiedział się w trakcie dekoracji. Norwega przeprosił. - Jest mi bardzo przykro, że coś takiego się stało. 99,9 procent publiczności przyszła dopingować, a 0,1 procent z nich zepsuło to święto - mówił.

Garstce kibiców dostało się też od mistrzyni olimpijskiej Mikaeli Shiffrin. "To nie tylko obrzydliwe, ale też niebezpieczne. Nie obchodzi mnie, komu kibicujecie, z jakiego jesteście kraju i co wami kierowało. Zajmijcie się swoim życiem" - zaapelowała na Twitterze Amerykanka.

Ostatni salom przed igrzyskami

Dla Hirschera to 54. zwycięstwo w karierze. Lepszy od niego i Maiera jest jedynie legendarny Szwed Ingemar Stenmark, który ma na koncie 86 triumfów w Pucharze Świata.

Był to ostatni slalom przed igrzyskami w Pjongczangu (9-25 lutego). - Oczywiście pięknie jest świętować 54. zwycięstwo w Pucharze Świata, ale prawda jest taka, że w kontekście walki o olimpijskie medale nie ma to żadnego znaczenia - podkreślił Hirscher.

Wyniki:



1. Marcel Hirscher (Austria) 1.43,56 (49,67/53,89)

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1.43,95 (49,87/54,08)

3. Daniel Yule (Szwajcaria) 1.45,69 (50,98/54,71)

4. Andre Myhrer (Szwecja) 1.45,74 (51,16/54,58)

5. Manfred Moelgg (Włochy) 1.45,89 (50,53/55,36)

6. Clement Noel (Francja) 1.45,99 (52,05/53,94)



klasyfikacja generalna PŚ (po 26 zawodach):



1. Marcel Hirscher (Austria) 1154 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 980

3. Aksel Lund Svindal (Norwegia) 666

4. Kjetil Jansrud (Norwegia) 665

5. Alexis Pinturault (Francja) 598

6. Beat Feuz (Szwajcaria) 536