Norweg Andreas Stjernen, drużynowy mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Pjongczangu i drużynowy złoty medalista mistrzostw świata w lotach z Oberstdorfu, myśli o zakończeniu kariery. - Zaczynam odczuwać, że rodzina jest ważniejsza niż sport - wyjaśnił 29-latek.

Stjernen przyznał, że kończący sezon konkurs w Planicy może być jego ostatnim w karierze.



- Po zakończeniu sezonu zamierzam wziąć kilka tygodni wolnego, przedyskutować tę sprawę z bliskimi mi osobami, a także spędzić część czasu zupełnie samotnie, aby porozmawiać sam ze sobą. Później podejmę ostateczną decyzję. Szanse na dalszy ciąg oceniam na pięćdziesiąt procent - zapowiedział skoczek w rozmowie z kanałem norweskiej telewizji NRK.

Zaskoczeni

Trener Norwegów Alexander Stoeckl nie wypowiedział się jeszcze na temat planów Stjernena, lecz Magnus Brevig, asystent Stoeckla, przyznał, że wiadomość jest dużym zaskoczeniem.



- Będziemy chcieli go go zatrzymać za wszelka cenę. Mamy już dla niego plan indywidualnych treningów, aby spędzał więcej czasu z rodziną i mniej na zgrupowaniach. Andreas jest bardzo ważnym członkiem złotej drużyny i nie wypuścimy go tak łatwo - podkreślił Brevig.