Na K2 znowu silny wiatr. "Wieczorem oglądaliśmy skoki"





- Wszyscy są w bazie, wieczorem oglądaliśmy skoki - poinformował Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt w Karakorum K2 (8611 m). Plany na niedzielę ustali pogoda. - Jutro ma być lepszy dzień - dodał Wielicki.

"K2 zimą jest 600 m wyższe niż K2 latem" Po uratowaniu... czytaj dalej » Wiadomość o trudnych warunkach przekazał w sobotę rano. - W bazie ciężka noc. Silny wiatr, który w porywach osiągał do 60 km/h. Dodatkowo zamieć. Zespół Artur Małek - Marek Chmielarski schodzi z c1 do bazy".

Noc ciemna jak diabli

W górę ruszyli w piątek także Maciej Bedrejczuk i Janusz Gołąb. Jak przyznali, do obozu pierwszego na 5950 m wspinali się bardzo wolno.



- Maciek z c1 wrócił, poprawiając część zjazdów. Ja doszedłem na jakieś 150 m przewyższenia pod c2. Tam zostawiłem liny i... zacząłem zjazdy. Zmrok zastał mnie pod ścianą. Wracając samemu do bazy pobłądziłem na lodowcu. Miałem ciężki powrót. Nic się nie stało - po prostu noc ciemna jak diabli no i trochę kiepsko tak krążyć wokół bazy i nie móc jej znaleźć - opisał.



W sobotę wieczorem uczestnicy narodowej wyprawy oglądali w internecie transmisję z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen, który wygrał Norweg Daniel-Andre Tande. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce, Kamil Stoch czwarte.

