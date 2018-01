Stoch leci po medal. Na półmetku ma podium





Kamil Stoch w czołówce klasyfikacji po pierwszym dniu mistrzostw świata w lotach. Za skoczkami dwie z czterech serii konkursowych, Polak zajmuje trzecie miejsce. Zdecydowanie prowadzi Norweg Daniel-Andre Tande.

Mistrzostwa zostały podzielone na dwa dni. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w sobotę. Oczywiście, jeśli pozwoli na to pogoda, która jest w Niemczech wyjątkowo kapryśna. Po piątkowych skokach faworytów do medalu jest trzech. Oprócz Stocha i Tandego daleko skakał też wracający do rywalizacji Niemiec Richard Freitag. Przewaga Norwega nad Polakiem jest ogromna, wynosi 17,8 pkt.

Na miękkim śniegu

Stoch w pierwszej serii poszybował najdalej ze wszystkich - 230 metrów. W ostatniej fazie lotu zniosło go na prawą stronę, gdzie leżał miękki śnieg. Dostał słabsze noty od sędziów, przez co zajął trzecią pozycję.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stoch na podium na półmetku

Polak przyjechał do Niemiec tydzień po nieudanej imprezie lotów w austriackim Bad Mitterndorf. Słaby występ tłumaczył zmęczeniem po Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie presję próbował z niego ściągnąć nawet trener Stefan Horngacher. - Życzyłbym sobie, żeby oddał technicznie czyste skoki. Dobrze sobie radzi w lotach, ale jest kilku specjalistów od tej rywalizacji - mówił Austriak.

O kogo chodziło Horngacherowi? Między innymi o Daniela-Andre Tande. Rewelacyjny norweski lotnik w piątkowych kwalifikacjach pobił rekord skoczni (238,5 metra). Świetnie spisywał się też w konkursie. W pierwszej serii uzyskał 212 metrów, ale przy niesprzyjającym wietrze, na dodatek z obniżonej belki startowej i prowadził. Za nim plasował się Freitag, potem broniący tytułu Słoweniec Peter Prevc.

W drugiej serii Stoch potwierdził dobrą dyspozycję. Poleciał 219 metrów, tym razem wylądował świetnie, objął prowadzenie i czekał na ruch Niemca i Norwega. Rywale wytrzymali presję. Freitag skoczył daleko (225), Tande jeszcze dalej (227) i kolejność z pierwszej serii została zachowana.

Wszyscy w dwudziestce

W pierwszej dwudziestce znalazło się też trzech pozostałych Polaków. Dawid Kubacki był 10., Stefan Hula 14., a Piotr Żyła 20. To świetne wieści przed niedzielnym konkursem drużynowym.

KLASYFIKACJA PO DWÓCH SERIACH:

1. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 449,6 (212 / 227)

2. Richard Freitag (Niemcy) 438,7 (228 / 225)

3. Kamil Stoch (Polska) 431,8 (230 / 219)

…

10. Dawid Kubacki 390,6 (207,5 / 208)

14. Stefan Hula 374,2 (193 / 196,5)

20. Piotr Żyła 344,9 (190 / 183,5)