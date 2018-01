Małysz szczęśliwy. "Trener Horngacher śpiewał polski hymn"





W reprezentacji skoczków świetne humory. - Wielki dzień, wielkie osiągnięcie Kamila - opowiadał uradowany dyrektor Adam Małysz. Orzeł z Wisły poza szczęśliwym Kamilem Stochem z konkursu w Bischofschofen zapamiętał jeszcze jeden obrazek.

Stawiał piwo pogromcy Stocha. Po konkursie podszedł i pogratulował Sven Hannawald... czytaj dalej » - Mam fajny film, jak trener Stefan Horngacher śpiewa polski hymn. To dla mnie najważniejsze. Nie ma piękniejszych chwil, niż wygranie Turnieju Czterech Skoczni i to w takim stylu - przyznał Małysz po ostatnich zawodach w Turnieju Czterech Skoczni.



Austriacki trener, od niemal dwóch lat opiekun polskich skoczków, promieniał po historycznym zwycięstwie Stocha. - Jesteśmy najbardziej szczęśliwą drużyną na świecie - cieszył się.

Trudno być szczęśliwszym

Stoch został drugim narciarzem w historii, który triumfował na wszystkich obiektach Turnieju Czterech Skoczni. Imprezę wygrał po raz drugi z rzędu.



- Chyba trudno jest być bardziej szczęśliwym ode mnie w tej chwili. To był bardzo trudny dzień dla wszystkich. Próbowaliśmy zachować koncentrację, ale to nie jest łatwe. Pojawiają się dyskusje, jest ogromna presja. A Kamil też nie skakał w sobotę optymalnie, do perfekcyjnych prób sporo mu brakowało. Ale nadal wygrywa i to jest naprawdę bardzo dobra pozycja wyjściowa przed kolejnymi konkursami – spuentował trener.

Kolejne zawody 13 stycznia w austriackim Bad Mitterndorf.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stefan Horngacher zwykle jest bardzo poważny