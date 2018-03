Małyszowi brakuje słów. "Kamil przesunął granicę niemożliwego"





Adam Małysz komplementuje swojego następcę. "Po tym, co pokazał Kamil, zaczyna brakować słów na jego wyczyny” - ocenił kolejne zwycięstwo Kamila Stocha i ustanowienie przez niego rekordu skoczni.

Stoch w Trondheim odniósł 29. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w karierze, siódme w sezonie i drugie z rzędu. We wtorek cieszył się z sukcesu w Lillehammer. Na początku marca triumfował w Lahti.



"Wydawało się, że już jest na najwyższym poziomie, a on dzisiaj znowu zaskoczył i tą granicę niemożliwego przesunął jeszcze o kawałek" - zaznaczył w swoim facebookowym wpisie Małysz, który pełni obecnie funkcję dyrektora Polskiego Związku Narciarskiego ds. skoków.

Poprawił rekord

Stoch w czwartek jako jedyny z całej stawki w obu seriach skakał z belki startowej numer jeden, najniższej z możliwych. Pozostali zawodnicy oddawali próby z wyższego o jeden stopień rozbiegu, mając dzięki temu szansę na rozwinięcie lepszej prędkości umożliwiającej dalsze skoki. W pierwszej serii rekord obiektu ustanowił Robert Johansson (145,5 m), ale Polak chwilę później wylądował o pół metra dalej od Norwega.



"Skok w pierwszej serii, odpowiedź na rekord skoczni Johanssona to był majstersztyk. Trochę bałem się przed tą próbą. Widząc, co się dzieje i jakie są warunki, martwiłem się, by ustał swój skok. Ale sam Kamil zbytnio się nie przejął. Stwierdził, że można tu skoczyć i bezpiecznie wylądować nawet 150 metrów" - zapewnił słynny w przeszłości skoczek.



Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, do 245 punktów powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej PŚ nad drugim Niemcem Richardem Freitagiem i do 87,6 pkt nad Johanssonem w Raw Air. Rywalizację w rozgrywanym na czterech norweskich obiektach cyklu zakończą weekendowe zmagania na mamucim obiekcie w Vikersund.



Małysz nie ma wątpliwości, że kibice zobaczą tam kolejny popis Stocha. "Aż strach pomyśleć, co będzie wyczyniał w Vikersund, gdzie teraz się przenosimy" - zakończył swój wpis dyrektor PZN.

Wyniki konkursu w Trondheim 1. Kamil Stoch (Polska) 146 i 141 m 285,4 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 141,5 i 138 268,4 3. Robert Johansson (Norwegia) 145,5 i 136 268 ... 9. Dawid Kubacki 135,5 i 136,5

247,1 11. Stefan Hula 130 i 133,5 232 12. Piotr Żyła 134,5 i 132 231,2 16. Maciej Kot 135,5 i 127,5

227 28. Jakub Wolny 127,5 i 114 189,2

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1203 2. Richard Freitag Niemcy 958

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 865

4. Andreas Wellinger

Niemcy 813

5. Stefan Kraft Austria 696 6. Johann Andre Forfang Norwegia

680

7. Robert Johansson Norwegia 640 8. Dawid Kubacki

Polska 579 9. Marcus Einsebichler

Niemcy 521 10. Andreas Stjernen

Norwegia 508 ... 14. Stefan Hula Polska 387 15. Piotr Żyła Polska 377 20. Maciej Kot Polska 249 35. Jakub Wolny Polska 67 69. Tomasz Pilch Polska 3