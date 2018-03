Wywalczyła medal dla zmarłej mamy. "Do końca nie wierzę w to, co się stało"





Historyczny medal i historyczne zwycięstwo. Natalia Maliszewska, wicemistrzyni świata w short tracku, wróciła do kraju. Wygrywanie i głód sukcesu ma w genach. Na łyżwach ściga się również jej siostra.

To były dla Polski mistrzostwa historyczne. Srebro wywalczone w sobotę przez 23-letnią białostoczankę było pierwszym medalem dla Biało-Czerwonych w imprezie tej rangi. W biegu na 500 metrów Maliszewska była wolniejsza jedynie od mistrzyni olimpijskiej, reprezentantki Korei Południowej - Choi Ming Yeong.

Duma ją rozpiera

- Jeszcze do końca nie wierzę w to, co się stało. Stoję tutaj z tym historycznym medalem. Czuję się dumna, że mogę reprezentować nasz kraj i z tego, że to ja mogłam go zdobyć - mówiła wzruszona, ale zarazem szczęśliwa Maliszewska.

Na lotnisku przywitali ją bliscy, w tym siostra Patrycja, także łyżwiarka. W sporcie są rywalkami, w życiu najlepszymi przyjaciółkami. Mówi się o nich, że to nowa siła w łyżwiarstwie szybkim.

Natalia poszła w ślady Patrycji. Ta ma na koncie brązowy medal mistrzostw Europy. Do soboty był to największy sukces Polski w short-tracku. Z siostry jest dumna.

- Niesamowite osiągnięcie, które daje wiarę i nadzieje reszcie zawodników, mi także, na to, że trenując z taką zawodniczką i jeżdżąc za nią, wiemy, jak jeździ świat - mówiła Patrycja.

Dla mamy i babci

Obie nie raz udowodniły, że są twardymi zawodniczkami. Wspierały siebie, gdy starsza z sióstr doznała kontuzji, ale też w tym najtrudniejszym momencie - gdy zmarła ich mama.

- Na tamten moment straciłam wszystko. Kontuzja wykluczyła mnie ze sportu, utrata mamy wykluczyła mnie z życia i normalnego funkcjonowania - wspomina Patrycja.

Historyczny medal Natalia zadedykowała właśnie swojej mamie oraz babci, która odeszła przed tygodniem.