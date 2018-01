"Hannawald największym rywalem Kamila"





Stoch po zwycięstwie w Innsbrucku Video: TVN 24 Stoch po zwycięstwie w Innsbrucku 04.01 | Kamil Stoch wygrał w czwartek trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Tym samym dwukrotny mistrz olimpijski umocnił się na pozycji lidera cyklu. - Przed ostatnim konkursem trzeba zachować spokój. Aczkolwiek tych nerwów na pewno będzie sporo - przyznał Stoch przed ostatnimi zawodami w Bischofshofen. zobacz więcej wideo »

Kamil Stoch coraz bliżej wygrania wszystkich konkursów... Video: Fakty TVN Kamil Stoch coraz bliżej wygrania wszystkich konkursów... Kamil Stoch rządzi w Innsbrucku - znowu był najlepszy, i znowu w pięknym stylu. Polak wygrał trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni i historyczny tryumf ma na wyciągnięcie ręki. Jeżeli wygra także w sobotę, osiągnie to, co udało się do tej pory tylko niemieckiemu skoczkowi Svenowi Hannawaldowi. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/LISI NIESNER | Video: TVN 24 Stoch wygraną ma na wyciągnięcie ręki

Tylko ogromny pech może zabrać Kamilowi Stochowi końcowe zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. - Teraz największym rywalem Kamila wydaje się być… Sven Hannawald – twierdzi Maciej Kot.

Reprezentacyjny kolega Stocha nawiązał w ten sposób do historycznego wyczynu niemieckiego skoczka sprzed 16 lat. Tylko Hannawald zdołał triumfować w czterech konkursach. Teraz Polak może to powtórzyć. Na koncie ma już trzy zwycięstwa i czwarte zawody przed sobą.

Stoch zadowolony, ale uspokaja: nerwów na pewno będzie sporo Kamil Stoch... czytaj dalej » Dwukrotny mistrz olimpijski do powtórzenia wyczynu Niemca podchodzi ze spokojem. - Nie myślę o tym. Skupiam się wyłącznie na tym, żeby wykonać swoją pracę, a co to da, zobaczymy – mówił po czwartkowym konkursie. Czasu na regenerację sił ma mało. Po zwycięstwie w Innsbrucku wszyscy przenieśli się do Bischofshofen.

Czekając na historyczny dzień

Znajdująca się tam skocznia jest specyficzna, ale Stoch potrafi na niej latać daleko. Przed rokiem tu triumfował i w ten sposób zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Tym razem już tylko wielki pech może zabrać mu "złotego orła", czyli trofeum za końcową wygraną.

Źródło: LISI NIESNER / EPA Stoch jest w wybornej formie



- Teraz Kamil musi mocno stać na nogach, każdy skok pewnie lądować. Myślę, że przewaga w klasyfikacji generalnej może zdjąć z niego pewną presję i może skoncentrować się na rekordzie. Jedyne, o co można się obawiać, to zdarzenia losowe: podmuch wiatru czy jakieś dziury na zeskoku. Myślę, że i tak będzie historyczny dzień – ocenił Kot.

Na finiszu 66. edycji TCS Stoch jest w komfortowej sytuacji. Jest zdecydowanym liderem i nad Niemcem Andreasem Wellingerem ma aż 64,5 punktu przewagi.

Konkurs w Bischofshofen odbędzie się w sobotę. Kwalifikacje w piątek o 17.00.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 1. Kamil Stoch (Polska)

833,2 pkt 2. Andreas Wellinger (Niemcy) 768,7 3. Junshiro Kobayashi (Japonia) 765,7 4. Daniel-Andre Tande (Norwegia)

749,7 . Dawid Kubacki (Polska) 749,7 ... 13. Stefan Hula (Polska) 724,0 14. Maciej Kot (Polska)

721,4 17. Piotr Żyła (Polska) 693,8 31. Jakub Wolny (Polska) 338,7 56. Tomasz Pilch (Polska)

