Apelacja uznana, Rosja chce wysłać sportowców do Pjongczangu





Rosja zwróci się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) z propozycją, by sportowcy, których apelację uznał Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowym (CAS), mogli być dopuszczeni do udziału w igrzyskach w Pjongczangu - zapowiedział minister sportu Paweł Kołobkow.

- Rosyjski Komitet Olimpijski skieruje do MKOl list z propozycją, by zgłoszono naszych sportowców do udziału w igrzyskach i będziemy czekać na decyzję MKOl. Mamy wielką nadzieję, że MKOl podejmie decyzję na korzyść sportowców, którzy zasłużyli na prawo do udziału w igrzyskach - powiedział w czwartek Kołobkow dziennikarzom w Moskwie.

Nie oznacza automatycznie ich udziału

Minister zauważył, że MKOl zawsze deklarował chęć bronienia interesów "czystych" sportowców. - I oto CAS potwierdził, że nasi sportowcy są czyści i zasługują na prawo do udziału w igrzyskach - dodał.



Wcześniej w czwartek MKOl zastrzegł, że decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, uznająca apelację 28 rosyjskich zawodników dożywotnio wykluczonych z igrzysk, nie oznacza automatycznie ich udziału w olimpiadzie w Pjongczangu.



Kołobkow wyraził nadzieję, że MKOl podejmie decyzję wystarczająco szybko. Igrzyska w Pjongczangu odbędą się w dniach 9-25 lutego.

Brak wystarczających dowodów winy

CAS uchylił nałożone na 28 Rosjan przez MKOl kary dożywotniego wykluczenia z igrzysk za złamanie przepisów antydopingowych podczas poprzedniej olimpijskiej rywalizacji, w Soczi w 2014 roku. Powodem decyzji CAS był brak wystarczających dowodów winy sportowców.



Jednocześnie trybunał potwierdził naruszenia reguł antydopingowych przez 11 innych reprezentantów Rosji, ale zmniejszył sankcje nałożone przez MKOl do wykluczenia tylko z igrzysk w Pjongczangu. Przypadki trzech biathlonistek zostaną rozpatrzone później.