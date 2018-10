Problemy na finiszu Letniej Grand Prix. Najwyżej z Polaków skończył Żyła





Foto: Christian Bier / Wikipedia (CC BY SA 4.0) | Video: PAP/EPA, toteraz.pl Letnia Grand Prix w skokach zakończona

Silny wiatr storpedował finałowy konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal. Rozpoczęcie zawodów kilkukrotnie przekładano, w końcu postanowiono je odwołać. Zwycięstwo w całym cyklu już wcześniej zapewnił sobie Rosjanin Jewgienij Klimow.

Pogoda na Vogltand Arenie popsuła się wczoraj wieczorem. Wiatr nie dawał za wygraną też w środę i od rano wiadomo było, że jeśli zawody się odbędą, to ze sporym opóźnieniem.

Skoczkowie nie polatają. Mamut wykreślony z kalendarza Zawody Pucharu... czytaj dalej » Odwołano najpierw zaplanowaną na 13:15 serię próbną. Potem kilka razy przesuwano start pierwszej serii konkursowej. W końcu, gdy nie udało się jej rozpocząć o godzinie 16.00, zdecydowano, że zawodnicy w ogóle nie będą skakać. Ryzyko było za duże. Na progu prędkość podmuchów wynosiła około 8 km/h.

Impreza w Klingenthal kończyła letni cykl Grand Prix. Już wcześniej zwycięstwo zapewnił sobie Klimow, który w poprzednich konkursach wypracował sobie sporą przewagę nad resztą stawki. Drugie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger. Trzecie - Piotr Żyła.

Tu za podium uplasował się Kamil Stoch. Zwycięzca zeszłorocznego Pucharu Świata, podobnie jak jego koledzy z kadry A, odpuścił kilka konkursów Letniej Grand Prix. Pod ich nieobecność w zawodach brali udział skoczkowie kadry B. Bez większych sukcesów.

W Letnim Pucharze Narodów triumfowali Polacy - 1925 pkt., przed Japończykami - 1348 i Niemcami - 1234.

Od Wisły do Planicy

Poprzednie dwie edycje Letniej Grand Prix wygrywali Biało-Czerwoni. Przed rokiem Dawid Kubacki, dwa lata temu Maciej Kot. Impreza jest częścią przygotowań do Pucharu Świata. Jak pokazuje historia, jej wyniki nie mają zbyt wielkiego przełożenia na to, co dzieję w sezonie zimowym.

Tegoroczny rozpocznie się w połowie listopada zawodami w Wiśle, a skończy w marcu, tradycyjnie konkursem lotów w Planicy.

Klasyfikacja Grand Prix:



1. Klimow (Rosja) 555 pkt.

2. Geiger (Niemcy) 416

3. Żyła (Polska) 382

4. Stoch (Polska) 376

5. Huber (Austria) 305

6. Peier (Swajcaria) 299

...

8. Kubacki (Polska) 257

9. Hula (Polska) 197

11. Wolny (Polska) 166

15. Kot (Polska) 113

63. Tomasz Pilch (Polska) 14

65. Przemysław Kantyka (Polska) 11

71. Aleksander Zniszczoł (Polska) 6

77. Andrzej Stękała (Polska) 3