Koniec wakacji skoczków. Stoch musi gonić lidera





Foto: Instagram/kamilstochofficial | Video: tvn24 Kamil Stoch ma w dorobku trzy olimpijskie złota

Czołowi polscy skoczkowie wracają do rywalizacji w Letniej Grand Prix. O punkty walczyć będą w rumuńskim Rasnovie. Na fotel lidera klasyfikacji generalnej będzie chciał wrócić Kamil Stoch.

Konkurent Stocha z wyznaczonym celem. "Jest w stanie wrócić do wysokiej formy" Mistrz olimpijski... czytaj dalej » Biało-Czerwoni zdominowali pierwsze trzy konkursy cyklu. Po zawodach w szwajcarskim Einsiedeln pierwsze miejsce zajmował Stoch, drugi był Piotr Żyła.

Przez ostatnie tygodnie podopieczni Stefana Horngachera mieli krótkie wakacje. Zabrakło ich w Courchevel, Hakubie oraz Czajkowskim, gdzie bez większych sukcesów reprezentowali nas skoczkowie kadry B.

Żelazny skład

Polacy w Rasnovie wystąpią już w tym samym składzie, co na początku sezonu. Oprócz wymienionej dwójki w Rumunii zaprezentują się: Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Jakub Wolny.

Na weekend zaplanowano dwa konkursy - w sobotę i w niedzielę. Dzień wcześniej odbędzie się trening, a po nim kwalifikacje.

Stoch przystąpi do zawodów jako drugi zawodnik cyklu. Z pierwszego miejsca strącił go będący w dobrej formie Jewgienij Klimow, który tydzień temu podczas konkursu drużynowego odległością 146 metrów pobił rekord skoczni w Czajkowskim. Polak traci do niego 65 punktów. Trzeci jest Żyła.

Po występach w Rumunii odbędą się jeszcze dwie imprezy Letniej Grand Prix. 30 września w austriackim Hinzenbach, 3 października w niemieckim Klingenthal. Początek Pucharu Świata 17 listopada w Wiśle.

PROGRAM WEEKENDU:

piątek

11.00 - trening

13.00 - kwalifikacje

sobota

14.00 - seria próbna

15.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela

13.30 - kwalifikacje

15.00 - pierwsza seria konkursu

Klasyfikacja generalna:



1. Jewgienij Klimow (Rosja) 365 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) 300

3. Piotr Żyła (Polska) 230

4. Killian Peier (Szwajcaria) 219

5. Daniel Huber (Austria) 205

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 200



...

10. Dawid Kubacki (Polska) 121

14. Jakub Wolny (Polska) 104

17. Stefan Hula (Polska) 81

32. Maciej Kot (Polska) 42

54. Tomasz Pilch (Polska) 14

57. Przemysław Kantyka (Polska) 11

63. Aleksander Zniszczoł (Polska) 6

70. Andrzej Stękała (Polska) 3