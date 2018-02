Himalaista Rafał Fronia pokazał film z zejścia lawiny na K2. Spadający kamień złamał mu wówczas przedramię. Członek narodowej wyprawy na K2, w efekcie uderzenia, musiał wrócić do Polski.

Przed Bieleckim i Urubką Czarna Piramida. Spróbują założyć obóz trzeci - Krówkami... czytaj dalej »

- Idzie bokiem, idzie bokiem! Dostanę pyłówką tylko - słychać na nagraniu, które przekazał TVN24 Rafał Fronia.

Jak mówił w poniedziałek w rozmowie z TVN24, przeżył dwie lawiny na K2. - Obie lawiny w tym sezonie spadły mi i mojemu partnerowi na głowę - dodał.

Fronia wyjaśnił, że nocą temperatura kilka kilometrów nad ziemią spada w Himalajach do -50 stopni Celsjusza lub jeszcze niższej, a w dzień, w słońcu, potrafiła wzrosnąć jego zdaniem nawet do +10 stopni Celsjusza.

- Amplituda w przeciągu trzech, czterech godzin to 60 stopi Celsjusza. To powoduje, że te lodowce po prostu wariują. Lodowiec, który wisi (…) poddany różnemu natężeniu temperatury, po prostu rozpręża się, kurczy, dlatego pęka, dlatego odłamują się (od niego - red.) kawałki wielkości Pałacu Kultury albo i większe, i po prostu spadają - tłumaczył.



- Wyobraźmy sobie, że kawał lodu (…) obrywa się z wiszącej, wielkiej formacji i spada w dół sto, dwieście, pięćset metrów, czy kilometr i trafia w zbocze. Na tym zboczu następuje wybuch, następuje kontakt z podłożem i robi się wielka, potężna chmura, która zaczyna pędzić w dół. Jest to lód, śnieg. Najkrótszą drogą zmierza to do podstawy ściany. Jeżeli cokolwiek stanie na drodze takiej lawinie, jest zabierane w dół bez względu na to, czy jest to człowiek, czy jest to jakiś występ lodowy, skalny - dodał.

"Chłopaki chodu, bo coś na was leci"

- Wyobraźmy sobie, ile to musi robić huku, natomiast tak naprawdę nie ma tam żadnego dźwięku. My, będąc kilometr niżej, nic nie słyszymy, nie jesteśmy w jakikolwiek sposób ostrzegani. Przed drugą lawiną zostaliśmy ostrzeżeni, bo koledzy, którzy byli w ścianie, byli wyżej i widzieli jak ten serak się odrywa, po prostu przez radio zakomunikowali: chłopaki chodu, bo coś na was leci. (…) Mieliśmy te 10, 20 dodatkowych sekund, żeby (…) się schować. Natomiast pierwszej lawiny nie słyszeliśmy i nie wiedzieliśmy w ogóle. Podnieśliśmy głowę zdziwieni tym, że robi się ciemno, a pędzi na nas ściana - relacjonował.

Oglądaj Wideo: tvn24 Fronia: odłamują się kawałki wielkości Pałacu Kultury

"Wcześniej zaczęły latać kamienie"

Ekipa "Faktów" w drodze na K2. Pierwszy obóz rozłożony Ekipa "Faktów" -... czytaj dalej » Himalaista wraz z pozostałymi wspinaczami z narodowej wyprawy na K2 chciał, jako pierwszy na świecie, zdobyć zimą ten najtrudniejszy zdaniem wielu ośmiotysięcznik. 9 lutego w trakcie podchodzenia wraz z Piotrem Tomalą do obozu pierwszego na 5900 m, samoistnie spadający kamień uderzył Fronię w przedramię powodując złamanie.

- Byliśmy na około 5800 metrów. Wcześniej zaczęły latać kamienie. Kamień mnie uderzył. Na szczęście nie w twarz, nie w głowę, tylko w rękę i udo. Oderwało nas od ściany lodowej, dyndaliśmy na linie. Pozbieraliśmy się. Nie miałem władzy w ręce i wiedziałem, że coś się stało - relacjonował w piątek antenie Radia Wrocław Fronia.

To wtedy - poprzedzona spadającymi kamieniami - na niego i na Tomalę zaczęła schodzić lawina.

W efekcie niezbędna okazała się wizyta w szpitalu w Skardu. Tam zdjęcie wykazało, że kość przedramienia jest pęknięta.

Po urazach od uderzeń spadającymi kamieniami, jakich doznali Fronia, a także Adam Bielecki (złamany nos), kierownik narodowej wyprawy Krzysztof Wielicki podjął decyzję o zmianie wariantu wspinaczki na klasyczną drogę prowadzącą na szczyt przez Żebro Abruzzi.

Źródło: tvn24 Droga na K2 i planowane obozy