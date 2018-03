Stoch ciągle ma motywację do pracy

Foto: PAP/Grzegorz Momot Video: tvn24

Stoch ciągle ma motywację do pracy

19.03.2018 | Po bardzo intensywnych dziesięciu dniach startów i zwycięstwie w turnieju Raw Air Kamil Stoch wrócił do Polski. - To, że zapewniłem sobie zwycięstwo w Pucharze Świata nie zwalnia mnie z walki i mobilizacji do ostatniego skoku - powiedział skoczek na krakowskim lotnisku.

»