Stoch z zakazem wywiadów. Małysz tłumaczy przyczyny





To nie był łatwy dzień dla skoczków narciarskich. W Innsbrucku w trakcie kwalifikacji do Turnieju Czterech Skoczni rządziła deszczowa i wietrzna pogoda, na trybunach była zaledwie garstka kibiców, a Kamil Stoch po zajęciu drugiego miejsca został odprowadzony przez Adama Małysza z dala od mediów.

Małysz, który obecnie w Polskim Związku narciarskim pełni rolę dyrektora sportowego, wyjaśnił całą sytuację.

- To decyzja trenera, że Kamil ma dzisiaj nie rozmawiać z dziennikarzami - zdradził Orzeł z Wisły. - Wtorkowa konferencja prasowa przedłużyła się o pół godziny, a najważniejsza jest regeneracja. Dlatego w środę nie przeszedł przez tzw. mixed zonę, gdzie media spotykają się z zawodnikami – tłumaczył Małysz.

Tylko Żyła słabiej

Polacy w kwalifikacjach poradzili sobie bardzo dobrze. Cała siódemka wystąpi w czwartkowym konkursie.



- Myślę, że każdy z zawodników zaprezentował się na swoim poziomie - ocenił dyrektor PZN. - Może oprócz Piotrka Żyły, który ma bardzo specyficzny styl i jeśli cokolwiek nie zagra w nim tak jak powinno, wtedy zaczynają się problemy. On doskonale o tym wie i teraz potrzeba po prostu cierpliwości – zauważył Małysz.



Żyła właśnie w taki sposób podchodzi do sprawy. - To jedyna recepta - stwierdził. - Teraz brakuje mi przede wszystkim metrów. Spowodowane jest to nie do końca dobrą pozycją dojazdową. Nie znalazłem jeszcze złotego środka, ale mam pomysł, jak to naprawić – przyznał brązowy medalista mistrzostw świata, który w środę uzyskał 39. wynik (118 m).

"Można się wypompować z energii"

Znacznie lepiej poradził sobie Stefan Hula, który doskonale zaczął rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Zajął tam piąte miejsce, ale w Garmisch-Partenkirchen nie wytrzymał presji i był 27. W środę znowu dołączył do czołówki i uplasował się na ósmej pozycji (129 m).



- Fajne i dobre skoki. Cieszę się, bo trochę wyluzowałem. Faktycznie w GaPa coś głupiego w głowie się pojawiło, ale to już jest za mną. Dobrze się czułem, nogi i głowa były w porządku, a to najważniejsze – przyznał.

Źródło: Grzegorz Momot / PAP Kwalifikacje w Innsbrucku były udane dla Polaków



20. w środę Maciej Kot zwrócił uwagę na długie oczekiwanie na skoki i płynące z tego niedogodności.



- To był trudny dzień pod względem warunków atmosferycznych. Liczyłem na trzy skoki. Żałowałem, że odwołali drugą serię treningową. Takie przerywane konkursy są bardzo trudne. Nie tylko mentalnie, gdzie trzeba się wyłączyć, zrelaksować i znowu zmobilizować, ale i fizycznie, bo co chwilę trzeba robić rozgrzewkę. To jest trudne dla organizmu i można się wypompować z energii na czwartek – skomentował.



W kwalifikacjach czwarty był Dawid Kubacki (129,5 m), a debiutujący w imprezie tej rangi Tomasz Pilch – 38. (119,5 m). Do zdrowia wrócił Jakub Wolny, który został sklasyfikowany na 25. pozycji (122 m).



Na półmetku Turnieju Czterech Skoczni liderem jest Stoch, który o 11,8 pkt. wyprzedza Niemca Richarda Freitaga. Trzecią lokatę zajmuje Dawid Kubacki. Trzeci konkurs w Innsbrucku odbędzie się w czwartek o godz. 14.00.