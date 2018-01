Stoch i spółka błyszczeli w Innsbrucku. Trzech Polaków w pierwszej dziesiątce





Komplet siedmiu polskich skoczków zapewniło sobie udział w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. W kwalifikacjach aż trzech Biało-Czerwonych znalazło się w pierwszej dziesiątce. Ósmy był Stefan Hula, czwarty Dawid Kubacki, a drugi lider turnieju na półmetku Kamil Stoch.

W Innsbrucku od początku dnia były problemy z pogodą. Pierwszy trening na Bergisel rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem ze względu na silny wiatr. Najlepszy był w nim Kamil Stoch, który uzyskał 130,5 m. Tuż za liderem imprezy na jej półmetku uplasował się Stefan Hula - 127,5.

Z powodu obfitych opadów deszczu przerwana została natomiast druga seria treningowa. Swoje próby zdążyło wykonać niespełna 40 zawodników. Siódmą lokatę zajmował trzeci po dwóch konkursach TCS Dawid Kubacki - 125,0 m.

Forma potwierdzona

Kwalifikacje rozpoczęły się o godzinie 14 i wielokrotnie organizatorzy musieli je przerywać. Najdłuższa przerwa trwała nieco ponad pół godziny.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Innsbruck przywitał skoczków wiatrem i deszczem

Dobrze spisali się w nich Biało-Czerwoni, w tym debiutujący w zawodach tej rangi 17-letni Tomasz Pilch. Siostrzeniec Adama Małysza osiągnął 119,5 m i został sklasyfikowany na 38. pozycji.

Jeszcze dalej lądował skaczący jako drugi z naszych reprezentantów Jakub Wolny - 122 metry. Polak po swoim skoku objął prowadzenie w kwalifikacjach. Szybko je stracił, ostatecznie był 25. Maciej Kot uzyskał 123 metry - 20. miejsce. Jeszcze lepiej radzili sobie pozostali Polacy. Hula poszybował na 129 metr, co dało mu 8. miejsce. Pół metra dalej poszybował będący w świetnej formie Kubacki, ostatecznie czwarty w kwalifikacjach.

Źródło: EPA/LISI NIESNER Skoczkowie wstrzymywani byli na górze

Wszyscy polscy kibice czekali, co zrobi skaczący jako przedostatni Stoch. Skoczek z Dębu potwierdził świetną dyspozycję - 127,5 m i druga lokata. Tuż za nim uplasował się Richard Freitag. Niemiec skoczył 125 metrów i przegrał z Polakiem o 0,4 punktu. Najdłuższy skok oddał Japończyk Junshiro Kobayashi - 131 metrów i to on wygrał środowe kwalifikacje.

Najbliżej z naszych zawodników lądował Piotr Żyła - 118 m (39. miejsce), ale oczywiście najważniejszy jest awans do konkursu głównego.

Konkurs w Innsbrucku zaplanowany jest w czwartek na godzinę 14.00. Zakończenie Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w sobotę w Bischofshofen.

Pary Polaków w czwartkowym konkursie w Innsbrucku:

Peter Prevc (Słowenia, 26.) - Jakub Wolny (25.)

Noriaki Kasai (Japonia, 31.) - Maciej Kot (20.)

Piotr Żyła (39.) - Karl Geiger (Niemcy, 12.)

Tomasz Pilch (38.) - Stephan Leyhe (Austria, 13.)

Florian Altenburger (Austria, 43.) - Stefan Hula (8.)

Jarko Maeaettae (Finlandia, 47.) - Dawid Kubacki (4.)

Marcus Schiffner (Austria, 49.) - Kamil Stoch (2.)