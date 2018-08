"Był taki moment, że nie wiedziałem, co mam robić". Kulisy historycznego wyczynu Andrzeja Bargiela





Jako pierwszy na świecie wszedł na szczyt K2, a potem zjechał z niego na nartach do podstawy góry. Andrzej Bargiel po historycznym wyczynie wrócił do Polski. I opowiedział o kulisach swojej wyprawy. - Bardzo dużo się działo. Były momenty, gdy wydawało się, że nic z tego nie będzie - przyznał.

Pierwszy raz próbował rok temu, wtedy się nie udało. Przygotowania do wejścia na K2 trwały długo, sam pobyt w Karakorum kilka tygodni. Decydujący atak na szczyt zajął kilka godzin, a pobyt na nim - zaledwie piętnaście minut.

Chował się w szczelinach

W dół na nartach. Zjeżdżamy z Bargielem z K2 Jako pierwszy... czytaj dalej » Zjazd z K2 był tą drugą, teoretycznie o wiele trudniejszą częścią eskapady. Jednym z największych zagrożeń były lawiny. Z górnych partii Bargiel zjeżdżał bez znajomości terenu. Nie wiedział, co go czeka. Na szczęście mógł liczyć na zespół, który go nawigował.

- Bylem obserwowany przez bardzo dużą lunetę. W obozie czwartym napotkałem mgłę. To było problematyczne. Odcinka do końca nie znałem. Wchodziłem tą ścianą, ale prawa stroną i było załamanie pogody, gdy wchodziłem do obozu czwartego. Był taki moment, że leżałem na śniegu i nie wiedziałem, co mam robić. Było tam tysiąc metrów przewyższenia dość stromej ściany. Kocioł, który absorbuje wszystkie zbocza wkoło. Jeśli tam rusza lawina, to jest masakra. Marek [Ogień - przyp. red] mówił mi gdzie mam chować się pod skała, w szczelinach. Zagrożenie lawinowe było. Trzeba było uciekać z pól śnieżnych - relacjonuje Bargiel.

W wyprawie udział wzięli także: Janusz Gołąb, m.in. pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięcznika Gaszerbrum I (w 2012 roku z Adamem Bieleckim), brat Grzegorza i Andrzeja Bargielów - Bartłomiej, operator filmowy Piotr Pawlus i fotograf Marek Ogień.

Zamieć, choroba, wypadki, a nawet pożar

Sporo zamieszania towarzyszyło też przygotowaniom do wyprawy. Pierwotne plany zakładały aklimatyzację na innym szczycie - Gaszerbrumie II. Wszystko pokrzyżowała jednak pogoda.

- Wymyśliłem to po to, żeby zrobić inną rzecz niż w zeszłym roku. Spadło tam dużo śniegu - 1,5 m. Zablokowało to jakiekolwiek działanie. Z Januszem [Gołąbem - przyp red.] podjęliśmy decyzję, że stamtąd uciekamy. Po tygodniu zwinęliśmy się pod K2. To była dobra decyzja. Potem przydarzyła się choroba, dwa wypadki, na początku aklimatyzacja szła topornie. Koniec końców udało się i byłem gotowy do ataku szczytowego - mówi.

Mało brakowało, a wyprawa zostałaby przerwana już podczas podchodzenia na K2 . W obozie trzecim problemy z plecami złapały Gołąba. Wydawało się, że Bargiel będzie musiał sprowadzać swojego towarzysza na dół. Pomógł mu brat - Bartek i... dron, dzięki któremu dostarczono medykamenty.

- Konsultowaliśmy to z lekarzami, okazało się, że Janusz nie jest w stanie schodzić. Mój młodszy brat dostarczył nam leki, które pomogły podleczyć schorzenie. Janusz musiał spędzić dwa dni na siedmiu tysiącach. Nie wiedziałem, czy mam iść. W końcu podjęliśmy decyzję, że pójdę. Po drodze do obozu czwartego spotkała mnie totalna zamieć. Podczas szykowania się do ataku szczytowego gotowałem, miałem palnik między nogami i zapalił mi się kombinezon. Na szczęście szybko to ugasiłem. Dużo dziwnych rzeczy się działo - wspomina.

"Rodzinne" narty

Narty, na których Bargiel zjechał z ośmiotysięcznika miał podczas wspinaczki podpięte do plecaka. Były one specjalne, zaprojektował je jego przyjaciel. 30-latek nazwał je "rodzinnymi".

- Są tam grafiki z inicjałami całej mojej rodziny, w tym dziesięciorga rodzeństwa. Stwierdziłem, że to będzie dla mnie miłe. Że jeżeli sam będę przemierzał te przestrzenie, to będę miał coś takiego co dodaje mi otuchy - przyznał.

