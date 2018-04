"Król biathlonu" podjął ostateczną decyzję. Nie będzie się ścigał





Foto: Tor Atle Kleven / CC BY-SA 2.0 | Video: Wikipedia (CC BY-SA 3.0), (CC BY-SA 2.0) Bjoerndalen zdobył w biathlonie wszystko

Ośmiokrotny mistrz olimpijski i 20-krotny złoty medalista mistrzostw świata Ole Einar Bjoerndalen kończy karierę. Norweg, nazywany "królem biathlonu”, w przeszłości już kilka razy zapowiadał rozbrat z wyczynowym sportem, ale ostatecznie zmieniał zdanie.

We wtorek 44-letni zawodnik ogłosił jednak, że w kolejnych sezonach kibice na trasie zmagań o stawkę już go nie zobaczą.



Bjoerndalen do niedawna był najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk. Na podium olimpijskim stawał 13 razy (8-4-1). W lutym wyprzedziła go uprawiająca biegi narciarskie rodaczka Marit Bjoergen, która wywalczyła 15 krążków.

Przegrał miejsce w kadrze

Utytułowany biathlonista nie miał szans na poprawienie swojego dorobku medalowego w Pjongczangu, ponieważ przegrał wewnętrzną rywalizację w norweskiej kadrze. Wystąpił w sześciu wcześniejszych igrzyskach z rzędu.



Bjoerndalen ma w dorobku 20 złotych, 14 srebrnych i 11 brązowych medali mistrzostw świata. Uprawiający biathlon od 1983 roku zawodnik jest też sześciokrotnym zwycięzcą klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a 19 razy zdobywał małą Kryształową Kulę za zwycięstwa w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.



Do niego należy także rekord zwycięstw wśród mężczyzn w zawodach Pucharu Świata w konkurencjach narciarskich – 95 (pierwszy raz w wieku 21 lat, 11 miesięcy i 15 dni) z czego 94 w biathlonie i jedno w biegach narciarskich. W zestawieniu łącznym zawodników obu płci wyprzedza go tylko Bjoergen - 114.

Wychował się na farmie

Bjoerndalen urodził się jako najmłodszy z pięciorga rodzeństwa i wychowywał na farmie w Simonstrandzie. Jego pierwszym trenerem był starszy brat Dag, również biathlonista.



W wieku 16 lat opuścił dom i zaczął treningi, zarówno biathlonowe, jak i narciarskie, w akademii sportowej w Geilo. Zakwalifikował się do kadry olimpijskiej na Lillehammer w 1994 roku. Najwyższą jego pozycją była wówczas 28. lokata w sprincie.



Cztery lata później pierwsze miejsce w Nagano w biegu sprinterskim otworzyło worek ze złotymi medalami igrzysk i mistrzostw świata. W 2002 w Salt Lake City zwyciężył we wszystkich konkurencjach biathlonowych: w sprincie, w biegu na dochodzenie, w biegu indywidualnym oraz z kolegami w sztafecie. W Vancouver w 2010 roku wywalczył złoto w sztafecie i srebro w biegu na 20 km, a w Soczi przed czterema laty dołożył złoto w sprincie i w sztafecie mieszanej.



W Whistler jedna z olimpijskich tras biathlonowych została nazwana jego imieniem.

Małżeństwo z biathlonistką

Miniony sezon nie był dla niego udany. Poza tym, że nie zakwalifikował się na igrzyska w Pjongczangu, to w PŚ startował rzadko i plasował się na odległych lokatach. W klasyfikacji generalnej znalazł się dopiero na 43. pozycji.



W ubiegłym roku "król biathlonu" po raz pierwszy wystąpił w MŚ jako mąż i ojciec. Jego żona Białorusinka Daria Domraczewa wywalczyła srebro w biegu na dochodzenie niewiele ponad cztery miesiące po urodzeniu córki.



Wcześniej Bjoerndalen związany był z inną czołową biathlonistką Nathalie Santer. Z mającą włoskie i belgijskie obywatelstwo zawodniczką rozwiódł się w 2012 roku.