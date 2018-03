Kowalczyk wyjaśnia. "Myślę, że to koniec pucharowych występów"





Ta decyzja kiedyś zapaść musiała. Zapadła 23 marca w piątek. Justyna Kowalczyk ogłosiła, że o punkty w Pucharze Świata nie zamierza już walczyć. Było, minęło, wystarczy.

Kowalczyk bezkonkurencyjna. "Nie musiałam się za bardzo zmuszać" Dominacja u pań,... czytaj dalej » "To wyjaśniam... Myślę, że to koniec pucharowych występów. Wygrałam 50 Pucharów Świata, ponad 100 razy byłam na podium! To najlepszy wynik w polskiej historii wszystkich sportów zimowych! Mam 9 Kryształowych Kul (4 duże, 5 małych). Czuję się spełniona. A to najpiękniejszy czas!" - napisała w mediach społecznościowych.

64. miejsce w debiucie

Od razu uspokoiła też kibiców, o zakończeniu kariery mowy nie ma. "Ejże! Na Pucharach Świata nartki się na szczęście nie kończą. Jeszcze trochę na mnie pomarudzicie!" - obiecała.



Urodzona 19 stycznia 1983 roku najlepsza w dziejach polska narciarka ma w dorobku pięć medali olimpijskich, które wywalczyła w Turynie, Vancouver i Soczi. W mistrzostwach świata medali zdobyła osiem.



W zawodach PŚ zadebiutowała 9 grudnia 2001 roku. We włoskiej miejscowości Cogne, w sprincie techniką dowolną, zajęła 64. miejsce. Pierwsze punkty zdobyła 10 dni później - także w sprincie, ale techniką klasyczną, sklasyfikowano ją na 30. pozycji.

Teraz Kowalczyk coraz częściej i coraz chętniej stawia na narciarskie maratony. Zapowiedziała też, że być może wystartuje jeszcze w mistrzostwach świata - w sztafecie.



To wyjaśniam... Myślę, że to koniec pucharowych występów Wygrałam 50 Pucharów Świata, ponad 100razy byłam na podium! To najlepszy wynik w polskiej historii wszystkich sportów zimowych!

Mam 9 Krzystalowych Kul (4duze, 5małych). Czuję się spelniona A to najpiękniejszy czas! pic.twitter.com/yRtag4mVyy — Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) 23 marca 2018