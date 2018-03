Kowalczyk po ultramaratonie: trzy paznokcie lewej stopy do usunięcia





Justyna Kowalczyk ma na koncie pięć medali olimpijskich

Justyna Kowalczyk skomentowała sobotni triumf w 80. edycji biegu Birkebeinerrennet, na dystansie 54 km. "Taki powrót do ultramaratonów narciarskich! Na norweskiej ziemi" - oświadczyła w mediach społecznościowych.

Przewagę pięciokrotna medalistka olimpijska miała na mecie ogromną - uzyskała czas 3:06.10,7 i prawie o trzy minuty wyprzedziła Czeszkę Katerinę Smutną.

Z dwuletnim następcą tronu

"Było, delikatnie rzecz ujmując, lodowato! Nigdy w podobnej temperaturze nie startowałam. Ofiara złożona. Trzy paznokcie lewej stopy do usunięcia! ALEŻ MNIE TEN ŚWIAT WCIĄGA!!!" - napisała po biegu.



Polka wygrała tę imprezę także rok wcześniej.



Maraton "Birken", jak nazywają go Norwegowie, rozgrywany jest od 1932 roku, na trasie z Rena do Lillehammer. Na tym historycznym odcinku w roku 1206, podczas wojny domowej, dwaj rycerze ze straży przybocznej króla Sverrego, należący do ugrupowania Birkebeinere, uciekali z dwuletnim następcą tronu, Hakonem Hakanssonem. Dlatego, dla zachowania tradycji, jednym z wymogów startu w biegu jest plecak o wadze 3,5 kilograma symbolizujący wagę małego księcia. Kowalczyk w ubiegłym sezonie zwyciężyła również w Reistadlopet (50 km), a w roku 2016 w Arefjaellsloppet (55 km).