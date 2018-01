Wielu było krok od rekordu. Stoch może tego dokonać





Kamil Stoch jest dziesiątym zawodnikiem w historii, który po trzech konkursach narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni ma na koncie trzy zwycięstwa. Cztery wygrane w imprezie odniósł jednak tylko Niemiec Sven Hannawald 16 lat temu.

Tylko duży pech może odebrać Stochowi drugi z rzędu triumf w TCS. Podwójny mistrz olimpijski z Soczi ma aż 64,5 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji Niemcem Andreasem Wellingerem. Teraz liczy się dla Polaka jednak jeszcze coś innego – chce zostać drugim zawodnikiem w historii, któremu udało się triumfować na wszystkich czterech obiektach.

"Współczuję mu"

Stoch odpalił po raz trzeci. Historyczny triumf na wyciągnięcie ręki Kamil Stoch jest... czytaj dalej » Na razie Stoch był najlepszy w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku.



- Teraz już nie ucieknie od presji. Współczuję mu, bo musi się zmierzyć nie tylko ze skocznią, rywalami, ale przede wszystkim z tym, co dzieje się w jego głowie. To nie jest łatwa sprawa, zwłaszcza że on sam nakłada na siebie największą presję – powiedział Hannawald.

Ciekawy manewr

Przed Polakiem było dziewięciu skoczków, którzy wygrali trzy pierwsze konkursy. Dokonali tego: Norweg Olav Bjoernstad (1953/54), Niemcy Helmuth Recknagel (1958/59), Max Bolkart (1959/60), Norwegowie Toralf Engan (1962/63) i Bjoern Wirkola (1968/69), Japończycy Yukio Kasaya (1971/72) i Kazuyoshi Funaki (1997/98), Hannawald (2001/02) i Fin Janne Ahonen (2004/05).

Z tych dziewięciu zawodników aż ośmiu cieszyło się później z końcowego triumfu. Nie udało się to tylko Kasayi, który wraz z całą reprezentacją Japonii opuścił czwarty konkurs i wrócił do kraju, by przygotowywać się do igrzysk w Sapporo. Taki manewr się opłacił, bo potem został złotym medalistą olimpijskim.

Stoch wie, jak kończyć TCS

W ostatnich 18 latach tylko raz nie udało się wygrać zawodnikowi, który prowadził po trzech konkursach. Tak stało się w poprzedniej edycji, kiedy na czele był Norweg Daniel Andre Tande, ale później musiał uznać wyższość Stocha.



Ostatni konkurs 66. TCS odbędzie się w sobotę w Bischofshofen.

Czołowa dziesiątka TCS (po trzech konkursach):



1. Kamil Stoch (Polska) - 833,2 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) - 768,7

3. Junshiro Kobayashi (Japonia) - 765,7

4. Daniel Andre Tande (Norwegia) - 749,7

4. Dawid Kubacki (Polska) - 749,7

6. Markus Eisenbiechler (Niemcy) - 749,3

7. Anders Fannemel (Norwegia) - 748,9

8. Jernej Damjan (Słowenia) - 744,2

9. Robert Johansson (Norwegia) - 741,2

10. Karl Geiger (Niemcy) - 739,9