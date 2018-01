Stoch odpalił po raz trzeci. Historyczny triumf na wyciągnięcie ręki





Kamil Stoch jest nie do pokonania! Polak przy deszczowej pogodzie wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni i jest już o krok od końcowego sukcesu w całej imprezie. Jeśli Stoch okaże się najlepszy także w Bischofshofen, to wyrówna wyjątkowy rekord Svena Hannawalda. Niemiec wygrał wszystkie cztery konkursy TCS w sezonie 2001/02.

Do czwartku Stoch był najlepszy w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. W Innsbrucku liderował już po pierwszej serii, po skoku na odległość 130 metrów. Drugie miejsce ex aequo zajmowali Norweg Daniel Andre Tande i Niemiec Markus Eisenbichler. Polak nad oboma rywalami miał 8,1 punktu przewagi.

W drugiej serii Stoch znowu spisał się fenomenalnie. Nie tylko utrzymał prowadzenie, ale znacznie je powiększył. 128,5 metra - to był nokaut rywali. Drugiego Daniela Andre Tandego skoczek z Zębu wyprzedził o 14,5 pkt.

Koniec turnieju dla Freitaga

Hannawald obawia się Stocha. "To wybitny zawodnik" - Kamil w obecnej... czytaj dalej » O dużym pechu może mówić Niemiec Richard Freitag, który w pierwszej serii wylądował na 130. metrze, ale nie ustał skoku. Tyły nart złączyły mu się podczas lądowania i upadł z impetem. Bardzo dotkliwie się potłukł. Co prawda do rundy finałowej dostał się na 22. miejscu, ale był tak obolały, że postanowił wycofać się z drugiej serii. Został odwieziony karetką do szpitala na badania.

Niemiec po dwóch konkursach tracił do liderującego Stocha 11,8 pkt. Jego upadek w praktyce zakończył ciekawą rywalizację między tymi zawodnikami.

Obecnie w klasyfikacji generalnej Stoch ma wielką przewagę nad kolejnymi zawodnikami. Nad drugim Niemcem Andreasem Wellingerem - 64,5 pkt, a nad trzecim Japończykiem Junshiro Kobayashim - 67,5 pkt. W sporcie nigdy nie można być pewnym sukcesu, ale dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi jest już o krok od powtórzenia sukcesu sprzed roku i wygrania po raz drugi TCS.

Richard Freitag zaliczył upadek

Solidni Polacy

W konkursie wystąpił komplet siedmiu Biało-Czerwonych, w tym też debiutant Tomasz Pilch, siostrzeniec Adama Małysza. 17-latka chyba zjadła trema, bo po skoku na odległość 116,5 m nie awansował do drugiej serii. Ale dla niego to na pewno bardzo cenne doświadczenie.

Pozostali Polacy dostali się do serii finałowej. Ostatecznie najlepiej z nich wypadł Stefan Hula, który zajął 11. miejsce (skoki na odległość 123,5 i 122 metra). Maciej Kot był trzynasty, Piotr Żyła czternasty, Jakub Wolny piętnasty, a Dawid Kubacki dwudziesty. Ten ostatni nie może być zadowolony z czwartkowego konkursu, bo nie utrzymał wysokiej, trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej TCS. Jest obecnie czwarty, a do podium traci 16 punktów.

Konkurs w Innsbrucku:

1. Kamil Stoch (130 m i 128,5 m) - 270,1 pkt.

2. Daniel Andre Tande (129,5 i 125) - 255,6

3. Andreas Wellinger (133 i 126) - 253,5

4. Andreas Stjernen (125 i 127) - 241,1

5. Jernej Damjan (127 i 120) - 239,9

6. Junshiro Kobayashi (123 i 121,5 ) 239,4

7. Robert Johansson (124,5 i 123) - 237,3

8. Markus Eisenbiechler ( 128,5 i 117) - 236,1

9. Stephan Leyhe (123,5 i 119) - 235,1

10. Michael Hayboeck (123,5 i 122) - 234,7

11. Stefan Hula (123, 5 i 122) - 231,6

…

13. Maciej Kot (127 i 121,5) - 229,1

14. Piotr Żyła (122 i 119) - 228,4

15. Jakub Wolny (124,5 i 119) - 225,1

20. Dawid Kubacki (122 i 116) 218,9

Czołowa dziesiątka TCS (po trzech konkursach):



1. Kamil Stoch (Polska) - 833,2 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) - 768,7

3. Junshiro Kobayashi (Japonia) - 765,7

4. Daniel Andre Tande (Norwegia) - 749,7

4. Dawid Kubacki (Polska) - 749,7

6. Markus Eisenbiechler (Niemcy) - 749,3

7. Anders Fannemel (Norwegia) - 748,9

8. Jernej Damjan (Słowenia) - 744,2

9. Robert Johansson (Norwegia) - 741,2

10. Karl Geiger (Niemcy) - 739,9