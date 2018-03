Genialny Stoch, wspaniały Kubacki. Polskie podium w Lillehammer





Polski dzień w norweskim Lillehammer. W kolejnym konkursie cyklu Raw Air w skokach narciarskich Kamil Stoch wygrał w wielkim stylu na skoczni Lysgardsbakken, a drugie miejsce zajął Dawid Kubacki!

Polacy zdominowali zawody już w pierwszej serii. Po premierowych skokach trzech zawodników trenera Stefana Horngachera zajmowało całe podium.

Jak mistrzostwa Polski

Polacy najlepsi w kwalifikacjach. "Sto lat" w Lillehammer Kamil Stoch odbił... Stoch w swojej pierwszej próbie osiągnął odległość 140.5 m, za co dostał wspaniałą notę 153.0 pkt. Trzykrotny mistrz olimpijski obniżył belkę startową o stopień, a i tak wylądował najdalej. Świetnie spisali się także jego koledzy. Drugi w stawce Dawid Kubacki poszybował na 139. metr (138 pkt.), a trzeci Stefan Hula na 139.5 m (136.2 pkt.).

Trzech Biało-Czerwonych w czołówce po pierwszej serii to wyjątkowo przyjemny widok. Polscy kibice mogli się jednak trochę obawiać. W końcu podczas zawodów na normalnej skoczni na igrzyskach w Pjongczangu, czy w ostatnią niedzielę w Oslo, dwóch naszych zawodników też było na czele, a przez fatalne warunki atmosferyczne skończyli poza podium.

Niesamowici Polacy

Tym razem ponownie przed skokami Polaków wiatr zaczął płatać figle, ale finał konkursu był szczęśliwy. Tylko Hula nie wytrzymał presji i nie zdołał utrzymać świetnego miejsca. Skok na odległość 129 m dał mu dziewiątą lokatę.

Co innego Kubacki. "Mustaf" skoczył wspaniale. Wylądował na 140.5 m i pewnie objął prowadzenie. Stoch nie dał jednak koledze wygrać zawodów. 141 metrów naszego mistrza z obniżonej belki dało mu pierwsze miejsce. 27,7 punktu różnicy - to była przepaść. Nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, kto był najlepszy w Lillehammer. Kubacki nie przejął się za bardzo (osiągnął najlepszy wynik w karierze) i brawami przywitał Stocha. Dla skoczka z Zębu była to 28. wygrana w PŚ. Niesamowity triumf Polaków!

W klasyfikacji cyklu Raw Air Stoch oczywiście umocnił się na pierwszym miejscu. Ma już 56.2 pkt. przewagi nad drugim Norwegiem Robertem Johanssonem. Kubacki awansował na szóste miejsce.

WYNIKI:

1. Kamil Stoch - 306.4 pkt

2. Dawid Kubacki - 278.7

3. Robert Johansson - 273.7

4. Andreas Stjernen - 272.5

5. Richard Freitag - 271.1

…

9. Stefan Hula - 261.7

14. Piotr Żyła - 252.8

20. Jakub Wolny - 239.6

31. Maciej Kot - nie awansował do drugiej serii

Klasyfikacja Raw Air (po 8 z 16 skokach):

1. Kamil Stoch - 1141.5 pkt

2. Robert Johansson - 1085.3 (-56.2)

3. Johann Andre Forfang - 1055.5 (-86)

4. Andreas Stjernen - 1053.5 (-88)

5. Stefan Kraft - 1042.7 (-98.8)

6. Dawid Kubacki - 1040.8 (-100.7)

7. Daniel Andre Tande - 1038.7 (-102.8)

8. Richard Freitag - 1026.6 (-114.9)

9. Andreas Wellinger - 1010.3 (-131.2)

10. Ryoyu Kobayashi - 989.5 (-152)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1103 2. Richard Freitag Niemcy 913

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 849

4. Andreas Wellinger

Niemcy 804

5. Johann Andre Forfang Norwegia 640 6. Stefan Kraft

Austria 616

7. Robert Johansson Norwegia 580 8. Dawid Kubacki

Polska 550 9. Marcus Einsebichler

Niemcy 495 10. Junshiro Kobayashi

Japonia 484 ... 13. Stefan Hula Polska 363 14. Piotr Żyła Polska 355 21. Maciej Kot Polska 234 36. Jakub Wolny Polska 64 69. Tomasz Pilch Polska 3