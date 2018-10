Mistrz olimpijski był bliski zamarznięcia. Utknął na wyciągu. "Kostniejemy"





Reprezentacja Norwegii w kombinacji norweskiej, przybywająca na zgrupowaniu we włoskich Alpach, znalazła się w poniedziałek w dramatycznej sytuacji po awarii wyciągu krzesełkowego. Półprzytomni z zimna narciarze zostali uratowani po ponad dwóch godzinach na mrozie.

Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi (2014) Joergen Graabak pisał dramatyczne wiadomości z wyciągu w Val Senales przesyłane natychmiast na kanale norweskiej telewizji TV2.

Prysznic, sauna i kakao

"Na wysokości 3200 metrów nad poziomem morza jest potwornie zimno, wieje silny, lodowaty wiatr, a my niespecjalnie ciepło ubrani siedzimy unieruchomieni i kostniejemy. To nie są żarty i zaczynam myśleć o nadchodzącej hipotermii" - przekazał w ostatniej wiadomości.



Halve laget sitter fast på andre timen i stolheisen på 3200 moh i Val Senales. Tåke, tidvis sterk vind og kaldt. Skal ikke drøye mye lenger før dette rett og slett begynner å bli farlig. Ingen god start på høydeoppholdet. Hjelp er heldigvis på vei. #krysserfingrene#hypotermi — Jørgen Graabak (@JrgenGraabak) 15 października 2018





Miał być drugim Małyszem, w wieku 24 lat kończy ze skokami. "Nie trenuje i chodzi do pracy" 24 listopada 2013... czytaj dalej » Zawodnicy zostali uwolnieni po ponad dwóch godzinach i według telefonicznej relacji Graabaka na antenie TV2 byli wyczerpani i półprzytomni.



- Natychmiast wysłano nas pod gorący prysznic, później do sauny i wypiliśmy bardzo dużo kubków gorącego kakao. Sytuacja była absurdalna i niebezpieczna, ponieważ część z nas nie miała zasięgu telefonicznego, na tym mrozie trzeba było oszczędzać baterie i nie widzieliśmy się we mgle - zrelacjonował.

Obok Graabaka dramat w Val Senales przerzyli Jan Schmid, Jens Oftebro, Magnus Krog i Espen Andersen.

"Nie wiem, czy wciąż niecierpliwie czekam na zimę" - napisał po wszystkim ten ostatni.



Halvannen time fast i heisen på breen i Val Senales i dag. 5 meter sikt, stiv kuling, sludd og skiklær. All time high opplevelse av kulde. Vet ikke om jeg gleder meg til vinteren lengre. #blåmandag — Espen Andersen (@esp1andersen) 15 października 2018