Zimowe igrzyska nadciągają wielkimi krokami, a w polskim narciarstwie alpejskim awantura trwa na całego. Wciąż nie wiadomo, kto ma reprezentować narodowe barwy na olimpijskim stoku w sporcie, w którym Biało-Czerwoni nie odgrywają żadnej z poważnych ról.

Jedyną alpejką z Polski będzie w Pjongczangu Maryna Gąsienica-Daniel. To jasne i pewne, bo 24-latka rodem z Zakopanego wypełniła normę olimpijską.



Panowie? Tu zaczynają się schody. Burza z piorunami. Miejsce jest jedno, zawodników dwóch - Michał Kłusak i Michał Jasiczek.

Udaje się Greka

- Ze sportowego punktu widzenia pojechać powinna tylko Gąsienica. Zarówno Kłusak, jak i Jasiczek nie wykonali norm ani w roku ubiegłym, ani w tym. Taka jest brutalna prawda - przyznaje w rozmowie ze sport.tvn24.pl Andrzej Kozak, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego i prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.



Kłusak jest najwyżej z Polaków na tzw. liście olimpijskiej. Zawodnik twierdzi, że z wiceprezesem Kozakiem spotkał się w listopadzie i usłyszał wtedy, że to ona będzie brana pod uwagę przy nominacjach.

- Lista uwzględnia punkty FIS, na które pracuje się przez dwa sezony - wyjaśnia nam Kłusak. - Również od Stanisława Czarnoty, kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Narciarskiego ds. narciarstwa alpejskiego, dostałem wiadomość, żebym się nie martwił, bo obowiązuje lista olimpijska, na której jestem wyżej. A teraz robi się, co chce. Nawet mi nie wytłumaczono, dlaczego zmieniono kryterium.



Kozak twierdzi co innego. - Do 20 stycznia trzeba było zająć miejsce w czołowej trzydziestce zawodów Pucharu Świata, wszyscy o tym wiedzieli, a teraz udaje się Greka. Jasiczkowi brakowało jednej setnej sekundy, żeby być 30. W ubiegłym sezonie raz był 31., innym razem 33. Kłusak nigdy nie otarł się o pięćdziesiątkę - mówi wiceprezes.

Źródło: CHRISTOPHE KARABA/PAP/EPA Michał Kłusak był pewny olimpijskiej nominacji

Akcje stoją wyżej

Kłusak liczy sobie 28 lat, od Jasiczka jest starszy o cztery, co też może mieć znaczenie. Stawia na konkurencje szybkościowe, a jego rywal do wyjazdu na igrzyska na techniczne. - Decydowały dwa czynniki - miejsca w PŚ i punkty FIS, które odzwierciedlają wartość sportową w danej konkurencji. Kłusak ma ich 19, Jasiczek 16, ale tu im mniej, tym lepiej, więc ze sportowego punktu widzenia akcje Jasiczka stoją wyżej - twierdzi Kozak.

Dlaczego mniej w tym przypadku znaczy lepiej? Stosuje się przeliczniki, w zależności od rangi zawodów, klasy startujących narciarzy i konkurencji, w której odbywa się rywalizacja. Przegrana o sekundę w slalomie Jasiczka punktowo wyceniana jest znacznie skromniej od przegranej o sekundę w zjeździe Kłusaka. Dlatego Kłusak, choć ma więcej punktów, na liście olimpijskiej jest 113., w Jasiczek - który ma ich mniej - 149. Skomplikowane. Takie reguły.





Źródło: Grzegorz Momot / PAP Michał Jasiczek może wystartować w Pjongczangu

Siostra zorganizowała zbiórkę

Wiceprezes Kozak zapewnia, że co złego, to nie on. - Kto by chciał krzywdzić zawodnika? Na pewno nie ja, przecież siedzę w narciarstwie alpejskim przez czterdzieści lat. Byłbym idiotą, gdybym chciał zaszkodzić alpejczykowi - zapewnia wielce doświadczony działacz.

Kłusak jest poza kadrą. Przygotowania i starty musi finansować sam. - To jest liczone w setkach tysięcy złotych, bo nie przygotowuję się do tej imprezy od wczoraj, a co najmniej od trzech lat. Zainwestowali we mnie rodzice, mama powiedziała, że zrobi wszystko, żebym do igrzysk miał pieniądze. W grudniu pieniądze się skończyły, więc siostra zorganizowała publiczną zbiórkę, co mi bardzo pomogło. Byłem pewny zgłoszenia do rywalizacji olimpijskiej, a okazuje się, że zwodzono mnie do samego końca. I oszukano - mówi wprost Kłusak.



Ostateczny skład reprezentacji Polski Komitet Olimpijski będzie zatwierdzał na dniach.



- Powinniśmy się bić o to, żeby do Korei pojechało dwóch alpejczyków - przyznaje Kozak.



Czasu na bitwę zostało niewiele, igrzyska ruszą 9 lutego.