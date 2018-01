Kosztowna wpadka Stocha. Stracił prowadzenie w Pucharze Świata





Foto: Grzegorz Momot / PAP | Video: PAP/EPA Stoch nie jest już liderem Pucharu Świata

Nieudany występ Kamila Stocha w Zakopanem kosztował go utratę prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak spadł na drugie miejsca. Liderem jest Niemiec Richard Freitag.

Po skoku na odległość 108,5 metra Stoch był dopiero 38. w pierwszej serii. To za mało by mógł wystąpić w drugiej. Freitag zajął w niedzielę dziesiątą pozycję. W tej chwili to Niemiec prowadzi w "generalce" Pucharu Świata z dorobkiem 737 punktów. Polaka wyprzedza o cztery.

Sensacyjny konkurs w Zakopanem. Koszmar Stocha, Hula stracił prowadzenie Stefan Hula... czytaj dalej » Stoch był liderem klasyfikacji przez kilka tygodni. Na pierwsze miejsce wskoczył w styczniu, po czwartym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Wyprzedził wtedy właśnie Freitaga, który zaliczył upadek w pierwszej serii trzecich zawodów TCS w Innsbrucku i z ostatniej imprezy cyklu się wycofał. Niemca zabrakło potem także podczas konkursu lotów w Bad Mitterndorf.

Tylko Stoch w "10"

W pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej nie ma oprócz Stocha żadnego Polaka. Dawid Kubacki jest 11, Stefan Hula, który w niedzielę na na Wielkiej Krokwi osiągnął życiowy sukces zajmując czwartą lokatę, plasuje się na 15. pozycji, Piotr Żyla jest 17., Maciej Kot 21., Jakub Wolny 39., a Tomasz Pilch 58.



Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Richard Freitag (Niemcy) 737 punkty 2. Kamil Stoch (Polska)

733 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 665 ... 11. Dawid Kubacki (Polska) 319

15. Stefan Hula (Polska) 258 17. Piotr Żyła (Polska) 230

21. Maciej Kot (Polska) 174 38. Jakub Wolny (Polska) 31 58. Tomasz Pilch 1

W Zakopanem triumfował Słoweniec Anze Samenić, który odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze. Indywidualnie nigdy wcześniej na stanął nawet na podium. W sobotnim konkursie drużynowym wygrali Polacy w składzie: Stoch, Hula, Kot i Kubacki.

Willingen i wylot do Korei

Do rozpoczęcia najważniejszej imprezy sezonu - igrzysk olimpijskich w Pjongczangu - zostały niespełna dwa tygodnie. 10 lutego przeprowadzony zostanie konkurs na skoczni normalnej, 17 - na dużej, a 19 zawody drużynowe.

Przed wylotem do Korei Południowej o punkty w Pucharze Świata zawodnicy walczyć będą jeszcze tylko w Willingen.